Festa per il Sup Team Savona: Sara Oddera seconda alla Nautic Paddle di Parigi

Savona. Festa per il Sup Team Savona che, alla Nautic Paddle di Parigi, sale sul del podio con Sara Oddera: per lei secondo posto nella categoria Professional.

Si tratta di una delle gare più affascinanti e partecipate al mondo. Il percorso è di 14 km lungo la Senna, nel cuore della capitale francese: per la categoria PRO, 11km sono a favore di corrente, mentre i restanti 3km controcorrente,si passa sotto a ben 23 ponti nel pieno della città.

Per il Sup Team Savona non è stato un debutto nella competizione – a cui hanno preso parte mille atleti, tra loro i migliori del mondo – bensì la quarta partecipazione. “Siamo partiti alle 7.30 in piena notte – raccontano – abbiamo dato tutto portando le nostre tavole Sic Maui RS al massimo delle nostre aspettative”.

Insieme a Sara Oddera, sulla Senna anche Paolo Nardini che, nella stessa categoria, ha ottenuto un 34° posto assoluto.

Una bella soddisfazione per gli atleti che ora si stanno preparando ad un 2023 ricco di appuntamenti, tra questi il Campionato del Mondo in Tailandia.