Ex Savam di Altare, Rita Scotti interroga il sindaco: “A carico del Comune una ricerca da 25mila euro richiesta da Soprintendenza: perchè?”

Altare. Si propone di chiarire l’iter amministrativo relativo all’ex Savam di Altare l’interrogazione presentata a sindaco e giunta dal consigliere comunale indipendente Rita Scotti.

“In data 11 dicembre il sindaco mi ha inviato, come pure agli altri colleghi consiglieri di maggioranza, una mail contenente una bozza di convenzione sulla questione Ex Savam. In essa era previsto che Soprintendenza, Provincia, Comune di Altare e Università di Genova avrebbero dovuto collaborare per l’esecuzione di una ricerca finalizzata alla risoluzione delle problematiche. Per lo svolgimento di tale attività la Soprintendenza avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 25.000 più Iva. Il 16 dicembre sono venuta a conoscenza, con mia grande sorpresa, del fatto che il costo di tale studio sarebbe poi diventato inspiegabilmente a carico del Comune di Altare, utilizzando ovviamente soldi pubblici degli altaresi”.

Rita Scotti chiede dunque a sindaco e giunta “se la perizia presentata dalla proprietà è stata considerata carente durante la riunione del 28 ottobre, con quale atto o provvedimento amministrativo sono state indicate e motivate le asserite mancanze; perché, seguendo il consueto iter amministrativo, non è stata richiesta una semplice integrazione per avere i dati mancanti; quando sono avvenuti gli incontri del tavolo tecnico costituito dal Comune e dove sono reperibili i verbali con le decisioni o indicazioni assunte”.

E ancora, il consigliere desidera sapere “perché, per redigere un documento esaustivo, sono stati scelti proprio dei professionisti indicati dalla Soprintendenza (che chiaramente è un ente che ha obiettivi diversi da quelli del Comune di Altare); di conseguenza, perché tale valutazione deve essere pagata dal Comune di Altare e non dalla Soprintendenza, che l’ha voluta per la sua ovvia finalità di contrastare la demolizione proposta; da quali capitoli verranno attinti i fondi per pagare la nuova relazione e quali previsioni di spesa vedranno decurtate tali somme”.