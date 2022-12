Euro Cup, nei quarti di finale la Bper Rari Nantes Savona affronterà il Tourcoing

Savona. Questa mattina è stato effettuato il sorteggio dei quarti di finale per l’Euro Cup Men che si giocherà con incontri di andata e ritorno mercoledì 25 gennaio e mercoledì 8 febbraio.

La Bper Rari Nantes Savona affronterà i francesi del Tourcoing che negli ottavi di finale hanno battuto i montenegrini del Primorac. La partita di andata si giocherà a Lille mentre quella di ritorno si giocherà nella piscina Zanelli di Savona.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Panionios Gss (Gre) – Csm Oradea (Rou)

A Hid-Vasas Plaket (Hun) – VK Sabac (Srb)

Szolnoki Dózsa (Hun) – Trieste Pallanuoto (Ita)

En Tourcoing (Fra) – Bper RN Savona (Ita)

Sabato 17 dicembre alle ore 14.30, la Bper Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina Zanelli di Savona, con il CC Ortigia, nell’incontro valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A1 maschile 2022/2023. A soli tre giorni dall’incredibile partita giocata con i siciliani a Catania, che ha visto l’accesso ai quarti di finale di Len Euro Cup dei savonesi, le due squadre si ritrovano così in vasca.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Massimo Calabrò di Macerata e Vittorio Frauenfelder di Salerno. Il Delegato Fin sarà Gianfranco Tedeschi di Genova.

Sono a disposizione gli abbonamenti “posto unico” per le tredici partite della regular season al costo di euro 65 ed i biglietti per la singola partita al costo di euro 8. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.