Enogastronomia e prodotti tipici tra i regali più gettonati del Natale 2022

Savona. Meno regali, con un calo della spesa media dell’8% a causa del caro bollette, ma non si rinuncerà al tradizionale dono natalizio legato all’agroalimentare e alle produzioni di eccellenza tipiche e locali del settore enogastronomico.

Una tendenza che pare confermata anche nel savonese, con acquisti in crescita nei mercatini e botteghe della Spesa in Campagna della Confederazione Italiana Agricoltori.

Vino, spumante, panettone e torrone tradizionale, seguiti da salumi, olio extravergine d’oliva, miele, formaggi, conserve e ortaggi.

Si segnalo un aumento dello shopping natalizio nelle botteghe e nei mercatini allestiti dagli agricoltori (+10%), con le aziende Cia associate alla Spesa in Campagna protagoniste delle vendite dirette di questo periodo natalizio: ricetta vincente la qualità dei prodotti ad un prezzo contenuto, considerata la difficile situazione economica e il ridotto potere di acquisto delle famiglie in questo Natale 2022.

Ma non solo, ritornano con forza le Stelle di Natale, i ciclamini e le fronde ornamentali della produzione florovivaistica, all’insegna del “regalo green”: fiori e piante in vaso della piana albenganese che vedono in questo periodo natalizio una fase di ripartenza nelle vendite, sia per la domanda interna e sui diversi territori quanto sul fronte dell’export.

“Certamente questo Natale, pur con i suoi limiti causati dal caro bollette e dall’inflazione, rappresenta una occasione di rilancio per tanti produttori locali e imprese agricole: l’agroalimentare e l’enogastronomia si confermano settori ricercati da parte dei consumatori e delle famiglie, con margini di continuo sviluppo, sperando che sia di buon auspicio per il prossimo anno”, è il commento di Cia Savona.

“Per questo Cia Savona proseguirà la sua azione di tutela e valorizzazione delle identità locali, cercando di rafforzare la filiera corta e la rete di vendita diretta dei coltivatori, anche con forme e processi aggregativi, così come gli stessi canali di distribuzione e commercializzazione dei nostri prodotti di qualità” conclude l’associazione agricola savonese.