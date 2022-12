Elezioni provinciali, lettera aperta di Olivieri ai sindaci savonesi: “Pronto a proseguire all’insegna di unitarietà, sintesi e trasversalità”

Savona. “La Provincia deve svolgere un ruolo di raccordo, sintesi e regia, ma anche stimolo e proposta per tutto il comprensorio, i 69 Comuni, le loro comunità. Per questo, facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi quattro anni, sono disponibile a proseguire nell’impegno di presidente della Provincia in un’ottica di unitarietà, sintesi e trasversalità”. Così Pierangelo Olivieri, numero uno uscente di Palazzo Nervi, in una “nota aperta a tutti i sindaci della provincia di Savona” in vista delle elezioni provinciali del prossimo 9 gennaio.

Una comunicazione che prende le mosse da una precedente lettera del sindaco Marco Russo: nel documento, il primo cittadino savonese comunicava la propria scelta di fare un passo indietro rispetto alla candidatura a presidente della Provincia per dedicarsi completamente al progetto amministrativo della città della Torretta e, contemporaneamente, invitava tutti i colleghi amministratori a superare “la stretta logica delle appartenenze e lavoriamo per compattare il territorio e perseguire gli obiettivi”.

Un invito che Olivieri si è sentito di raccogliere e fare suo, invitando tutti i colleghi alla compattezza e chiedendo loro di non disperdere l’esperienza maturata dal 2018 ad oggi scegliendo un candidato in grado di presentare “in maniera unitaria gli argomenti, le questioni e i dossier, di interesse del territorio e delle sue comunità, portandoli in maniera unitaria, ragionata, strutturata e concreta, all’attenzione, di volta in volta, dei soggetti competenti e preordinati”.

Una necessità di “trasversalità” ribadita anche dal sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, che giusto ieri si è ufficialmente reso disponibile ad intraprendere la corsa per Palazzo Nervi.

Di seguito la lettera aperta di Pierangelo Olivieri.

Egregio Sindaco di Savona, Egregi Sindaci della Provincia Tutta, caro Marco, cari Colleghi,

con questa breve mia sono a riscontrare, e ritengo di farlo quanto meno inizialmente a stretto giro riservandomi ogni dovuto approfondimento in seguito, la nota da tutti Noi ricevuta da parte del Sindaco di Savona.

Ferma ogni migliore valutazione da svolgere anche e soprattutto, in considerazione della delicatezza di quanto trattato, in confronto diretto e non solo per via cartacea, prendo atto dell’ampio significato di quanto il Sindaco della Nostra Città capoluogo ha inteso comunicare.

A rischio di essere banale osservo e considero come i ruoli Istituzionali, in questo tempo complesso e composito, ma al contempo molto “rapido” per non dire frenetico, siano divenuti di sempre maggiore delicatezza e rilevanza.

Svolgo questa brevissima considerazione introduttiva, soprattutto, nell’ottica dello specifico Nostro Comprensorio Provinciale, col suo bellissimo ricchissimo, e al contempo delicatissimo Territorio, e la composizione poliedrica della Sua Comunità, quanto a Parte Civile, Settori Produttivi, Associazionismo, Famiglie, Singole Persone.

Proprio in questo contesto, ormai circa quattro anni e mezzo fa, senza falsa immodestia e conscio del significato della scelta, muovendo da un’esperienza, personale professionale e in particolare Istituzionale, quale Amministratore di Territorio da tempo, mi proponevo di raccogliere in maniera concreta l’istanza che sentivo nascere forte proprio dallo Stesso, interpretando, o meglio quanto meno cercando di farlo al meglio delle mie possibilità, l’intento e le finalità del legislatore nella definizione, funzione e finalità della Provincia quale Ente di Area Vasta, io quale Sindaco di uno dei cosiddetti “Piccoli Comuni” del Nostro Comprensorio, che ne costituiscono la stragrande maggioranza, e così avanzavo la mia candidatura e disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente della Nostra Provincia.

Da quel 31 ottobre 2018 si sono susseguiti non solo anni, ma mesi e settimane molto complesse e intense, svolgendosi proprio in quel giorno, e da cristiano non posso ritenere a caso, una riunione presso la Nostra Prefettura, insieme a Tutti Noi Sindaci, per fare un primo punto dell’emergenza che ci aveva colpito con la indimenticabile mareggiata, i cui effetti avevano interessato non solo le Nostre Coste nei giorni immediatamente precedenti.

Da quel giorno si è susseguito un percorso molto complesso, che quanto alle emergenze atmosferiche ha raggiunto sicuramente un momento di culmine nel successivo novembre 2019, quando in poche ore la concentrazione di precipitazioni in pressoché in Tutto il Nostro Comprensorio portò a smottamenti e frane con l’interruzione della viabilità su quasi tutto il nostro reticolo stradale (con la necessità di assumere la decisione di disporre quasi quaranta milioni di interventi in somma urgenza) criticità atmosferiche che si sono purtroppo periodicamente ripetute nei successivi mesi in diversi modi e che poi si sono, sotto il profilo emergenziale di ben più ampia portata, addirittura ampliate in quella pandemica internazionale, che ha interessato Tutti Noi senza esclusione alcuna.

In questo tempo ho inteso insieme agli altri Amministratori del Territorio, ai Componenti del Consiglio Provinciale e a Tutti i Sindaci e gli Amministratori Comunali, in stretta sinergia con le altre Istituzioni Locali, sotto la preziosissima regia della Nostra Prefettura, insieme alla Questura e a Tutti i Comandi Provinciali, per poi rivolgerci a quelle superiori Regionali e di Governo Nazionale, in un lavoro quotidiano con gli Uffici componenti la struttura Provinciale (che con grande “fatica e resilienza” hanno tenuto all’effetto decostruttivo della così detta Legge Delrio di riforma e abolizione dell’Ente) impegnarmi per fare fronte a tutte le specifiche e delicatissime competenze specifiche, al netto del quadro normativo di cui ancora in questi giorni si denuncia l’inadeguatezza e si ribadisce la necessità di pronta riforma.

Senza voler essere in questa sede esaustivo, mi riferisco alle competenze in materie di viabilità, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, ciclo dei rifiuti, relative procedure autorizzative e di funzione e gestione impiantistica, sistema idrico integrato, sistemi di distribuzione energetici complessivi, immissione in ambiente, gestione delle aree naturalistiche e loro sviluppo e valorizzazione.

Queste specifiche competenze sono peraltro assolutamente permeate e affiancate da un ruolo che l’Ente Provincia, quale cosiddetta Casa dei Comuni, punto e luogo di sintesi tra le esigenze più ampie del Territorio e naturale collegamento con le Istituzioni Superiori, sia Regionali che Nazionali, assume.

In questo ambito ho inteso e intendo lavorare nel mio ruolo Istituzionale, obbiettivamente, senza falsa immodestia, raggiungendo importanti risultati e tracciando percorsi per addivenire in maniera concreta e obiettivamente possibile agli stessi.

Mi riferisco in particolare e, anche qui senza volontà e possibilità di essere ora esaustivo, ai più ampi discorsi di programmazione comprensoriale e territoriale, a quelli specifici delle necessità infrastrutturali (non a caso il c.d. Masterplan delle infrastrutture non solo portuali è stato siglato in Provincia e grazie all’azione dell’Ente ha coinvolto in dette tematiche oltre ai Comuni del Distretto Portuale, anche Albissola Superiore e Quiliano), sia stradali (vedasi tra le diverse e tantissime partite non di diretta competenza amministrativa, ma appunto politica di Provincia, completamento lotto Aurelia bis e progettazione e programmazione concreta dei successivi, bretella autostradale di collegamento A10-A6-A26 cosiddetta Predosa, Aurelia in località Noli, ottimizzazione dei collegamenti trasversali costa-entroterra Piemonte con individuazione di almeno tre principali viabilità inter-comprensoriali), che ferroviaria (raddoppio di Ponente, potenziamento e valorizzazione collegamento Savona-Mondovì-Cuneo e poi Torino e Savona-Alessandria) intermodali (una fra tutte la questione Funivie, e non di meno l’integrazione trasporto pubblico privato e viabilità ciclopedonale, litoranea e non solo), le tematiche di sviluppo economico e di gestione delle crisi occupazionali (ruolo di Provincia nel Sistema di Area di Crisi complessa, attività di sviluppo delle aree portuali del porto Savona Vado Ligure, dell”immediato naturale retroporto e di quello altrettanto naturale e storico delle aree industriali della Valbormida, comprensorio industriale e area aeroportuale di Villanova d’Albenga, comparto agricolo dell’Albenganese e di tutti i territori che stanno tornando a vocazione di piccola ma crescente produzione agricola-professionale, il grande patrimonio del terziario e del settore turistico alberghiero e ricettivo tutto, che pone la nostra Provincia ai vertici non solo nazionali), la delicatissima questione socio-sanitaria (con, da ultimo ma non solo, il ruolo dei territori nel nuovo Piano Sanitario Regionale, le tematiche della medicina di territorio, sentite in maniera palpabile quotidiana anzitutto nelle aree del Nostro Entroterra), le attività di coordinamento istituzionale degli Enti Locali in sinergia con Prefettura in occasione di particolari eventi e manifestazioni, situazioni e argomenti specifici e puntuali che periodicamente “l’agenda del territorio” impone alle istituzioni, una tra le quali quella della realizzazione di una nuova casa circondariale nel territorio della Nostra Provincia.

In questo contesto ritengo assolutamente di primaria importanza l’esperienza concreta e tangibile, che sicuramente, per parte mia mi permetto di affermare, deve essere proseguita, è quella di presentare il Nostro Territorio a trattare in maniera unitaria quanto a, Comuni, Provincia, Rappresentanti di Categoria, gli argomenti, le questioni e i dossier, di interesse dello Stesso e delle Sue Comunità, portandoli in maniera unitaria, ragionata, strutturata e concreta, all’attenzione, di volta in volta, dei soggetti competenti e preordinati.

Ecco, proprio muovendo da questi temi, trattati e in trattazione, per quanto di competenza ritengo corretto e mi permetto di fare mie le osservazioni del Sindaco del Nostro Capoluogo e condividere con Lui la necessità fondamentale che l’Ente Provincia svolga un ruolo di raccordo, sintesi e regia, ma anche stimolo e proposta per tutto il Comprensorio, i 69 Comuni, le loro Comunità.

In questa ottica e ancora, facendo tesoro o quanto meno patrimonio dell’esperienza maturata in questi a dir poco intensi quattro anni, sono per parte mia a ribadire, come già fatto formalmente, la mia disponibilità a propormi di proseguire nell’impegno quale Presidente della Provincia, proprio in questa ottica di unitarietà, sintesi e trasversalità, in vista delle elezioni per il rinnovo a cui Tutti gli Amministratori della Nostra bellissima Provincia sono chiamati ad esprimersi il 9 gennaio p.v.

Chiedo venia a Tutti Voi se a discapito di quanto detto in premessa mi sono quanto meno in parte dilungato, ma ritengo che il rilievo e l’importanza di quanto in discussione lo imponesse, ringraziandoVi anticipatamente per l’attenzione e spero, condivisione, a queste mie, ritengo e confido, di interesse per Tutti Noi.

Con grande stima, evviva gli Amministratori dei Comuni della Provincia di Savona.