Elezioni provinciali, Canepa deposita la sua candidatura alla presidenza: “Tpl e Ato rifiuti le priorità”

Borghetto Santo Spirito/Savona. Che il sindaco Giancarlo Canepa sarebbe stato in corsa per la presidenza della Provincia di Savona, già era noto. Ma oggi l’ufficialità: il primo cittadino di Borghetto ha infatti depositato questo pomeriggio, nelle mani del segretario generale Giulia Colangelo, la sua candidatura.

Tutti i documenti sono stati presentato dai due delegati: l’avvocato Mariacarla Calcaterra, consigliere comunale di Borghetto Santo Spirito, e l’avvocato Fabio Orsi, consigliere comunale di Savona.

“Archiviata la pratica sottoscrizioni – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – da domani potrò finalmente dedicarmi in via esclusiva a discutere di metodo e contenuti. Continuerò la serie di incontri sul territorio con sindaci e consiglieri in modo da affrontare con i diretti interessati quelli che sono i temi che chiunque diventerà presidente dovrà affrontare con la massima sollecitudine, in primis TPL e ATO rifiuti per i quali ulteriori ritardi potrebbero avere conseguenze devastanti. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto sostenermi con la sottoscrizione della candidatura e anche tutti coloro che, pur senza sottoscrivere, mi hanno comunque manifestato apprezzamento e sostegno. Non mi sarei davvero aspettato un consenso così ampio e trasversale”.

A quanto pare, infatti, Canepa ha l’appoggio di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, partiti del centrodestra che protendono per un cambiamento e quindi non per l’attuale presidente Pierangelo Olivieri, con cui Canepa dovrà vedersela alle elezioni del prossimo 9 gennaio. A sostenere, invece, la continuità c’è Cambiamo! che punta sul sindaco di Calizzano. Proprio nel tentativo di garantirsi altrove l’appoggio che parte del centrodestra gli sta progressivamente negando, pare che Olivieri abbia aperto un dialogo con il Partito Democratico, al quale sembrerebbe – secondo i ben informati – che abbia offerto la vicepresidenza.