Elezione presidente Provincia, il sindaco di Borghetto pronto a proporre la sua “candidatura trasversale”

Borghetto Santo Spirito. “Vi sono tentativi, da parte di qualcuno, di politicizzare la mia possibile candidatura alla Presidenza della Provincia limitandola ad una sola parte politica, questo non fa che confermare un certo di tipo di atteggiamento che è stato tenuto sin da subito in questa particolare campagna elettorale se così la si può definire, per un Ente di secondo livello. Mi pare un ennesimo atto inelegante dopo la fuga in avanti iniziale senza che vi fosse un preventivo e doveroso confronto tra le parti”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

“Per tutti i colleghi sindaci e amministratori credo sarebbe più interessante assistere ad un confronto sui reali problemi che sono attualmente sul tavolo provinciale – spiega -. In realtà la mia candidatura nasce proprio da alcune riflessioni fatte con molti colleghi appartenenti, in modo assolutamente trasversale, a tutte le parti politiche riguardo alle tematiche principali che sono state affrontate in questi anni dalla Provincia e, in particolare, su trasporto pubblico, servizio idrico integrato e raccolta rifiuti. Nessuno ha la presunzione, io meno di tutti, di affermare che si sarebbero potute gestire meglio dell’amico Olivieri ma, questo lo posso dire, io le avrei gestite in modo sicuramente diverso, coinvolgendo maggiormente i territori sui quali, nel concreto, ricadono le conseguenze delle scelte fatte”.

“In passato, molto spesso, si è avuta la percezione, a ragione o a torto, che certe decisioni arrivassero già preconfezionate svilendo in qualche modo il ruolo cardine di indirizzo e impulso dell’Assemblea dei sindaci – ha aggiunto Canepa -. Per non mandare a gambe all’aria l’affidamento in house dell’ATO rifiuti, solo grazie alla proposta del collega sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi di lasciare aperta una finestra di 36 mesi per poterlo modificare, abbiamo dovuto approvare un Piano Industriale inguardabile e inadatto alla nostra realtà. Il processo di fusione delle società consortili in APS attuale gestore pubblico unico del servizio idrico integrato, unica alternativa ad una gara che renderebbe privata la gestione dell’acqua, è ripartito solo grazie all’impulso del sindaco di Savona e alla comunione di intenti dei sindaci di Borghetto, Loano e Alassio, principali soci delle tre società. Su TPL abbiamo assistito, recentemente, da una parte a una dura presa di posizione del Comune di Savona e dall’altra a forti incomprensioni tra Provincia e società, sicuramente non il modo migliore per rispondere alle legittime aspettative dei lavoratori che da tempo chiedono certezze per il loro futuro e della società di trasporto pubblico locale. Questi sono solo alcuni degli esempi di questioni che dovranno essere affrontate con un passo diverso e con la massima condivisione possibile dei territori e delle associazioni di categoria perché avranno impatti significativi per tutti i residenti della provincia di Savona”.

“La mia non vuol essere una proposta di candidatura divisiva, non voglio rincorrere o fare sgambetti a nessuno. Sono convinto o almeno spero fortemente, che prima del termine per depositare le firme si possa trovare una sintesi per una candidatura unica che abbia il sostegno più trasversale possibile. Abbiamo bisogno di una presidenza forte per affrontare con rapidità ed efficacia tutte le questioni aperte da troppo tempo“, conclude il primo cittadino.