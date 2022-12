Ecomondo 2022: numeri e attenzione in forte incremento

Una kermesse in crescita esponenziale

Se servivano conferme all’attenzione crescente per le tematiche connesse agli effetti del climate change i numeri dell’edizione 2022 di Ecomondo, il principale evento nazionale per la transizione energetica ed ecologica, lo certificano: +41% di visitatori rispetto al 2021 (sfiorate le 100.000 presenze) e addirittura +15% rispetto al 2019, anno record dell’epoca pre-Covid, ad attestare una ripartenza generalizzata che è ormai un dato acquisito dell’attualità.

I contenuti della presenza di Coopservice e Servizi Italia

E allineata con gli ottimi risultati di Ecomondo si è rivelata l’esperienza di Coopservice e Servizi Italia, presenti con un frequentatissimo spazio in cui si è raccontato l’approccio aziendale alle tematiche della transizione energetica e della decarbonizzazione: riduzione degli sprechi, ottimizzazione delle risorse impiegate, efficienti politiche di gestione dell’energia, riduzione delle sostanze inquinanti e dei rifiuti, transizione all’elettrico, ma anche sostegno alla biodiversità e tutela degli ecosistemi. Il tutto concretizzato in progetti speciali, proposte imprenditoriali e politiche di sostenibilità attuate delle diverse linee di servizi: dal Cleaning al Facility Management, dalla Logistica alla Vigilanza.

Riduzione dell’impronta ambientale e attività di efficientamento energetico

Da un lato, dunque, le policy che mirano a ridurre progressivamente l’impatto ambientale delle attività con l’obiettivo sfidante dell’azzeramento della Carbon Footprint aziendale in un futuro prossimo.

Dall’altro le soluzioni e i servizi per il risparmio energetico e l’efficientamento degli impianti e degli immobili messe a punto dalla linea Energy & Technical Services di Coopservice, che hanno trovato spazio anche all’interno del convegno, organizzato da Renael (Rete nazionale delle Agenzie energetiche locali) durante Ecomondo, sul tema “Accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico – Modelli di intervento e strumenti finanziari” dove si è discusso del significativo esempio dei contratti di prestazione energetica (EPC) di Coopservice che hanno consentito a 13 sedi ospedaliere di conseguire un abbattimento del 54% del consumo energivoro, con la conseguente mancata emissione 10.000 tonnellate di CO2.

I progetti green per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità

E poi i progetti ‘speciali’ che coinvolgono trasversalmente tutti i settori aziendali:

– ‘Say no to plastic’ per la completa rinuncia alla plastica nella quotidiana dimensione lavorativa,

– ‘Go green’ che mira alla progressiva trasformazione della flotta aziendale dai veicoli a combustibili fossili verso mezzi più sostenibili, tra cui l’elettrico,

– ‘Save the Bees’ per il ripopolamento del territorio con le api da miele e la salvaguardia della biodiversità.

– Green Leaf, che contraddistingue i servizi di cleaning a ridotto impatto ambientale certificati Ecolabel,

– Towards Carbon Neutral, per la riduzione delle emissioni verso l’ambizioso obiettivo della decarbonizzazione.

Con un’idea coniata appositamente per Ecomondo: sottoporre i 5 principali progetti green di Coopservice al giudizio dei visitatori della kermesse attraverso una vera e propria votazione di gradimento.

‘Ripartiamo dalle Api’ il progetto ecologico più votato dai visitatori di Ecomondo

Il primo risultato di questo ‘sondaggio’ è costituito dal numero di partecipanti: nei 4 giorni di Ecomondo più di 1.600 persone hanno voluto esprimere la propria preferenza decidendo come distribuire il proprio voto (5 palline colorate) nelle urne dei 5 progetti green presentati. E la parte del leone, con il 40% dei favori del pubblico, l’ha fatto proprio il singolare abbinamento tra 2 grandi imprese di servizi, come Coopservice e Servizi Italia, e il progetto Save the Bees, l’idea di ripopolare i nostri territori con le api da miele presentata ad Ecomondo dai promotori apicoltori di Opus Apis. Una piccola testimonianza di come stia crescendo l’attenzione verso la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi che tanto dipende da questi piccoli insetti impollinatori.

Il ruolo dei comunicatori professionisti per la crescita della sensibilità ecologica

Ma lo spazio di Coopservice e Servizi Italia ha anche ospitato le performance di professionisti della comunicazione per raccontare in modo semplice le impellenti necessità del climate change e della transizione ecologica. L’importanza dei comportamenti individuali per la creazione di un mondo sostenibile è stata il filo conduttore dello spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi” del comico-formatore Diego Parassole, performance che ha attirato numerosi visitatori all’interno dello stand aziendale. Mentre gli esperti di Non so come dirtelo hanno raccontato il cambiamento climatico e i suoi effetti svelando anche gli strafalcioni, le distrazioni e le incongruenze di personaggi insospettabili e dell’informazione ‘mainstream’.

Da Coopservice e Servizi Italia arrivederci a Ecomondo 2023!

Insomma, la Fiera Ecomondo si è rivelata un successo, per il quale desideriamo ringraziare le migliaia di persone che hanno visitato il nostro stand e votato i nostri progetti green. E a cui diamo appuntamento all’edizione 2023 dal 7 al 10 novembre sempre alla Fiera di Rimini per scoprire i nostri nuovi progetti di sostenibilità ambientale e sociale.