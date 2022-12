Eccellenza. Verso Imperia-Albenga: anatomia della sfida delle sfide

Zanardini e Lupi. Imperia-Albenga 0-0 del 11-11-1973. Immagine dall’archivio fotografico dell’Associazione Orgoglio Ingauno. Tutti i diritti sono riservati.

Imperia. La partita di domani allo stadio “Nino Ciccione” è una delle più attese dell’anno per le due compagini. Gli addetti ai lavori non vedono l’ora di sfidarsi per poter dare un’ulteriore gioia alla propria gente, che vive il calcio in maniera passionale dagli spalti e in curva.

La classifica? Sicuramente un dato importante, ma non il 18 dicembre: per Imperia-Albenga è completamente ininfluente.

Angolo storico

Ciò che racconta questa partita non fa riferimento soltanto al suo significato presente, bensì c’è tutta una storia ben precisa. Sentendo l’Associazione Orgoglio Ingauno e facendo riferimento al libro “Albenga Calcio…“, il percorso può essere così riassunto.

L’Imperia ha 99 anni di storia, essendo stato fondato nel 1923. L’Albenga ha svolto ufficialmente il suo primo campionato nel 1928 secondo la O.N.D. (la F.I.G.C ai tempi di Mussolini), ma il suo anno di fondazione risale al 1905.

Già negli anni Venti ci sono stati dei precedenti tra Imperia e Albenga, ma il primo ufficiale è riconducibile alla stagione 1933-1934 in Prima Divisione (ovvero la Serie C dell’epoca): 1-1 l’andata in casa dell’Albenga, 1-0 per i nerazzurri la sfida al Ciccione.

Sono 39 le partite dell’Albenga giocate ad Imperia e gli ingauni hanno vinto soltanto sette volte. La prima risale al campionato 1945/1946, vinto proprio dalla squadra bianconera che ritornò in C: finì 2 a 4. L’ultima, invece, è datata 1992-1993 e, da quell’occasione, l’Albenga non vince al Ciccione da ben 29 anni: lo score è di sei sconfitte ed un pareggio.

Il periodo più lungo senza questa sfida è di 15 anni, ovvero da metà anni novanta e fine anni duemila, con Albenga e Imperia in categorie differenti.

La rivalità tra tifoserie

I due ambienti vivono questa occasione con grande trasporto. Una partita che esula completamente dal campionato ma che ha una storia a sé, novanta minuti di prestigio: la “sfida delle sfide”.

Per entrambe le formazioni si tratta della partita più giocata nella propria storia. Sono 78 i precedenti ufficiali in campionato, da aggiungere le 7 gare in Coppa Italia di cui l’ultima proprio risalente a questa stagione (agosto 2022).

Il culmine della rivalità è scoppiato dal gemellaggio tra gli ultras di Albenga e Sanremese nel 1992 e, proprio in quegli anni, era una lotta agguerrita con i nerazzurri per raggiungere l’Eccellenza. Si noti bene la simpatia che c’è tra Imperia e Savona, due piazze antagoniste sia dei bianconeri sia dei biancocelesti.

Un piccolo sguardo al presente

Classifica: Albenga 40; Forza e Coraggio 27; Cairese, Campomorone, Arenzano 26; Genova Calcio, Lavagnese 25; Imperia 23; Athletic Club Albaro, Rivasamba 21; Taggia 19; Sestrese, Angelo Baiardo, Busalla 17; Voltrese 15; Finale 12; Rapallo 11; Canaletto 9.

La squadra di Pietro Buttu ha svolto una prima parte di stagione praticamente perfetta. Soltanto una sconfitta ed un pareggio in 15 partite, un dato impressionante e che ha reso l’Albenga una sorta di schiacciasassi fino ad ora. Un’alchimia perfetta tra dirigenza, giocatori, staff tecnico e la gente, uno degli obiettivi che il presidente Marinelli si era messo in testa di raggiungere nel breve periodo. Insomma, domenica sarà una partita da provare a centrare anche per chiudere al meglio il 2022, la ciliegina sulla torta.

L’Imperia, invece, non sta attraversando un periodo particolarmente positivo. La gara persa contro il Forza e Coraggio ha portato i nerazzurri nuovamente nel centro classifica, non dando continuità quindi al successo casalingo inflitto alla Cairese. Il cambio di allenatore, dall’ex Alessandro Lupo al ritorno di Gian Luca Bocchi, è un’ulteriore segnale di una stagione poco lineare. L’unico lato del tutto positivo è il raggiungimento della finale di Coppa Italia, da disputare il prossimo 3 gennaio contro la Lavagnese. Contro i bianconeri l’occasione di rialzarsi e prepararsi all’anno nuovo per provare ad agguantare quantomeno la seconda posizione.

Attenti agli ex

Cosa sarebbe una partita così sentita senza degli ex? In entrambe le compagini sono presenti diversi calciatori e membri del club che hanno avuto modo di far parte dell’altro.

Nell’Imperia si parte da Serafino Santoro, il preparatore atletico, ma anche un ex vice presidente bianconero ed ora nella dirigenza neroazzurra, ovvero Giuseppe Marino. In campo ci sono i due giovani Tommaso Morchio e Francesco Plando dal settore giovanile ingauno, per poi citare Davide Sancinito, Marco Campelli, Federico Virga e Mounir Jebbar.

Tra le fila ingaune, invece, in campo saranno ex della partita Nicholas Costantini, Leonardo Di Salvatore e Luca Garibbo. In questo elenco entrano ovviamente il DG Cristiano Chiarlone, il DS Francesco Cocito e mister Pietro Buttu.

Come assistere alla partita

Per la passione che hanno entrambe le tifoserie e, per tutte le motivazioni sopra citate su questa sfida, è facile aspettarsi un clima particolarmente focoso a livello emozionale.

Ecco alcune informazioni per gli ingauni interessati ad essere presenti al Ciccione:

– la vendita dei biglietti per il pubblico “ospiti“, è riservato unicamente ai residenti nella provincia di Savona;

– è possibile accedere unicamente alla curva destinata alla tifoseria ospite;

– il prezzo del biglietto è fissato in euro 10 mentre gli Under 14 non pagano il biglietto d’ingresso allo stadio ma hanno comunque l’obbligo di comunicare la loro presenza;

– è possibile acquistare i biglietti fino alle ore 18 di sabato 17 dicembre.

Ancora possibile acquistare i biglietti presso il negozio di frutta e verdura “Primizie e delizie“, via dei Mille 21 ad Albenga, dalle 7 alle 18.