Eccellenza, l’Albenga corre veloce verso la promozione: 6-1 all’Arenzano con una super prestazione, ingauni a +13

ALBENGA 6 (3′ Di Salvatore, 32′ Scarrone, 45′, 66′ Sogno, 75′ Graziani T., 93′ Grandoni) vs ARENZANO 1 (40′ Pellicciari)

45’+3′ Grandoni! La sesta rete dell’Albenga! Notte fonda per gli uomini di Corradi.

45′ Quattro minuti di recupero.

44′ Favara e Ghigliazza ammoniti.

43′ Molinari rileva Fabio Baroni, esordio assoluto per lui.

36′ Luca Baroni entra al posto di Alessandro Damonte nell’Arenzano.

34′ Esce anche Gargiulo per Favara. Fascia da capitano consegnata a Grandoni.

32′ Fuori Sogno e Di Salvatore per De Sousa e Mariani nell’Albenga.

30′ Thomas Graziani! La cinquina dell’Albenga con il colpo di testa su assist di un buon Sogno.

27′ Barella in campo per Scarrone, brutto colpo per l’ex Finale. Gibilaro entra al suo posto.

21′ Che punizione di Sogno! Nulla da fare per Faggiano: l’Albenga va sul 4-1.

15′ Albenga vicino alla quarta marcatura. Graziani calcia ma c’è la deviazione della difesa biancorossa.

11′ Cambio nell’Arenzano: dentro Della Rossa per Ciccirello.

9′ Pellicciari viene ammonito da Ermini: è il secondo giallo della partita.

6′ L’Arenzano sfiora il 3-2 prima con Galleri poi Brini sulla respinta spedisce sul fondo ma di pochissimo.

5′ Bel pallone in mezzo messo da Biancato bloccato da Radu.

Incomincia la ripresa. Damonte e Sogno subito al tiro: inizio scoppiettante.

Secondo tempo

45’+1′ Finisce qui il primo tempo della partita. L’Albenga va a riposo con il risultato di 3-1, un vantaggio meritato per quello che si è visto in campo.

45′ Subito il nuovo raddoppio ingauno! Di Salvatore ruba la palla a centrocampo e si avventa pericolosamente sul fondo. In mezzo c’è Sogno e per lui è un gioco da ragazzi: 3-1 al Riva. Ci sarà ancora da giocare per un minuto.

40′ Gol dell’Arenzano! Galleri dopo una bella azione in solitaria mette in mezzo la sfera e trova Pellicciari pronto a depositarla in rete: è 2-1 ora.

35′ Ecco il primo ammonito dell’incontro: Tommaso Scarrone.

34′ L’Arenzano prova a reagire con delle rapide imbucate ma la difesa bianconera è attenta fino a questo momento.

32′ Scarrone! Stavolta è tutto buono! Il centrale svetta sul corner battuto da Grandoni ed arriva il raddoppio per gli uomini di Buttu.

30′ Continuano gli attacchi ingauni alla ricerca del raddoppio. Uno dei protagonisti, insieme a Di Salvatore, è Thomas Graziani già diverse volte alla conclusione.

27′ Scarrone deposita la sfera in rete ma il guardalinee alza la bandierina: offside.

23′ Arenzano pericoloso con la conclusione defilata di Lorenzo Damonte: Radu blocca con sicurezza.

20′ Faggiano compie tre grandi interventi per evitare il raddoppio bianconero. Il primo è su Di Salvatore, il secondo sul colpo di testa di Moi e ancora sul centrale romano successivamente. Arenzano in difficoltà su questi attacchi ingauni.

12′ Thomas Graziani cerca di impensierire Faggiano da fuori area, ma l’estremo difensore è attento e respinge il pericolo.

L’Albenga continua a giocare il proprio calcio ma anche l’Arenzano ha ripreso a farlo dopo aver superato una prima fase di shock dallo svantaggio immediato.

3′ Albenga subito in vantaggio! Di Salvatore entra in area vincendo un contrasto decisivo e sblocca il parziale: è 1-o.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Albenga: 1 Radu, 2 Barisone, 3 De Benedetti, 4 Moi, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Graziani G, 9 Sogno, 10 Grandoni, 11 Di Salvatore. A disposizione di Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 Gibilaro, 14 Giudice, 15 Favara, 16 Garibbo, 17 Mariani, 18 Beluffi, 19 De Sousa, 20 D’Arcangelo.

Arenzano: 1 Faggiano, 2 Damonte A, 3 Cicirello, 4 Damonte A, 5 Baroni, 6 Brini, 7 Biancato, 8 Damonte L, 9 Galleri, 10 Meazzi, 11 Pellicciari. A disposizione di Corradi ci sono: 12 Marotta, 13 Noro, 14 Baroni, 15 Lupi, 16 Ghigliazza, 17 Della Rossa, 18 Chiappino, 19 Molinaro.

L’arbitro dell’incontro è il signor Anton Giulio Ermini della sezione di Genova, coadiuvato da Benou (Genova) e Crisafulli (Imperia).

Albenga. Oggi allo stadio Annibale Riva c’è aria di big match per gli equilibri del campionato di Eccellenza Ligure. I bianconeri di Buttu affronteranno i biancorossi di Corradi, ovvero la prima della classe contro la seconda. Una vittoria per i padroni di casa significherebbe un ulteriore e significativo allungo sulle inseguitrici, che al momento distano 11 punti, mentre per gli ospiti varrebbe come un altro tassello per una prima parte di stagione davvero positiva.

Gli ingauni vengono da un sonoro 5-1 inflitto al Canaletto e i genovesi hanno vinto in casa contro il Busalla. Due squadre in salute e che probabilmente si sfideranno senza paura per dar vita ad un bel pomeriggio di calcio.