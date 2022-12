Eccellenza. Tutte finali per il Finale di Balleri: “Voglio una reazione da squadra forte”

Finale Ligure. Per David Balleri non c’è stato tanto tempo per ambientarsi all’interno del gruppo, il campo è stato il suo luogo per presentarsi. In vista c’è la difficile trasferta in terra genovese contro l’Athletic Club Albaro.

Il momento in casa Finale è tutt’altro che semplice, con la vittoria che manca ormai da più di un mese e con un cambio in panchina lasciato da poco alle spalle. Ora tocca al tecnico livornese cercare di rimettere le cose in ordine e, a sentire le sue parole, tutto comincia dalla prima seduta odierna: “I ragazzi si sono allenati veramente bene e mi sembrano tutti pronti per affrontare una partita difficile come quella di domenica prossima. Certo, il morale non è al massimo dopo quello che è successo. Ma oggi abbiamo voltato pagina e cercheremo di dare sempre il cento per cento. Sono convinto che questa squadra possa fare molto di più e ne sono convinti tutti“.

Un ritorno in panchina che non si aspettava di dover commentare: “Sentivo un po’ le voci in giro ma non ci davo tanto peso fino a ieri alle 19:30. Io continuerò a fare il responsabile del Settore Giovanile per farlo crescere, come ci siamo prefissati, e poi allenerò la Prima Squadra per arrivare al più presto possibile alla salvezza. Voglio ringraziare tutta la società per la fiducia che mi è stata data e lavorerò al massimo per dimostrare che hanno fatto la scelta giusta“.

Il Finale avrà ancora una partita per concludere il 2022, con un 2023 tutto da scrivere e, naturalmente, tornare a fare passi in avanti verso l’obiettivo. La positività di Balleri vuole essere diffusa sin da subito: “Voglio una reazione da squadra forte quale siamo, quello che si dice in giro non è assolutamente vero. Ci sono giocatori importanti e giovani di prospettiva. Per noi tutte le partite sono delle finali e daremo battaglia per vincerle“.