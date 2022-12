Eccellenza, Finale. Sembra vicino l’addio tra il club e mister Flavio Ferraro

Finale Ligure. “Ogni allenatore deve sentirsi in discussione quando non ci sono i risultati. Io mi prendo assolutamente le mie responsabilità. Sarà la società a valutare quali siano le soluzioni migliori da adottare per sistemare tutto”.

Così rispondeva Ferraro al termine della sconfitta casalinga contro il Canaletto. Il Finale ormai da tempo sta vivendo un periodo di difficoltà: più di un mese a secco di vittorie e soltanto un pareggio a Loano contro l’Albenga. La classifica, quindi, inizia a preoccupare l’ambiente giallorossoblù.

E così il club di via Brunenghi sembra in predicato di dare il benservito a mister Flavio Ferraro. Voci corroborate da quelle che circolano sul possibile erede del celebre “baffo”. Attenzione alla figura di David Balleri, attuale responsabile del settore giovanile e che già ha avuto modo di fare esperienza con Albenga e Savona. Saranno giorni di riflessione e azione in casa Finale, in vista della partita contro l’Athletic Club Albaro.