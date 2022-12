Eccellenza. Elia Zunino entusiasta della Cairese: “Grande stima da sempre per questo club”

Cairo Montenotte. L’interesse nei confronti di uno degli attaccanti più prolifici del comprensorio non è mai stato nascosto. Tuttavia per i dirigenti valbormidesi la trattativa aveva bisogno della sua assoluta riservatezza e vi era la necessità di saper aspettare. Il tempo ha così portato all’ufficialità: Elia Zunino è della Cairese, ieri il primo allenamento con la squadra e domani sarà a disposizione di Alessi per la trasferta di Rapallo.

Quindi il DS Matteo Giribone, che non aveva né confermato e né smentito, può esprimersi con soddisfazione: “Siamo molto contenti di essere riusciti a portare qui da noi un giocatore così importante nel panorama calcistico ligure. Elia è un attaccante moderno e si va ad integrare perfettamente con i suoi compagni di reparto: grandi doti di velocità e dei numeri che danno ampie garanzie”.

E mister Diego Alessi conferma annunciando la completezza della rosa, con diversi giocatori in competizione e aver formato delle coppie per ogni ruolo. Su Zunino c’è attesa nel vederlo in campo: “Insieme ad Ordisci, che ha caratteristiche più da trequartista, Elia va a completare il nostro reparto offensivo dopo la partenza di Anselmo e Saviozzi. Un giocatore completo e che negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Sono molto soddisfatto del suo arrivo, siccome potrà darci anche un apporto in più per attaccare la profondità che, per come siamo oggi, ci manca qualcosa”.

Il classe 1995 racconta il vero e proprio corteggiamento della società gialloblù, molto apprezzato dall’ex bomber del Pietra Ligure: “Ero già stato cercato già ad inizio mercato, però avevo rifiutato per problemi di logistica, mi metteva proprio male andare ad allenarmi. Nonostante ciò hanno continuato a starmi dietro e questo interesse mi ha fatto riflettere. Dopo l’ultima partita c’è stata la separazione consensuale con il Serra Riccò e ho avuto un bel po’ di richieste. Tuttavia il mio pensiero è andato immediatamente a Cairo, quindi ho cercato di trovare ogni tipo di incastro organizzativo per potercela fare. Conosco bene il mister e ho sempre stimato la società, su questi particolari è stato semplice accettare”.

“Ci sono stati alcuni movimenti di mercato che hanno un po’ smantellato la squadra – continua riferendosi alla sua avventura al Serra Riccò -. Tuttavia mi sono sempre trovato bene e non mi hanno mai fatto mancare niente, soprattutto quando ho dovuto fermarmi per l’infortunio alla caviglia. Mi spiace soltanto che l’obiettivo di vincere il campionato sia in salita per il distacco che c’è tra le prime due posizioni”.

Vedere Elia Zunino allenato da un ex goleador come Diego Alessi è un qualcosa di suggestivo: “Ieri è stato strano sentirmi dire ‘Ciao bomber‘ da uno che ha segnato valanghe di gol. Secondo me è un grande allenatore con delle sue idee di calcio, ho già potuto constatarlo al primo allenamento. Per un attaccante rappresenta un grande vantaggio“.

E le prime impressioni sulla squadra gialloblù sono state pienamente positive: “Un gruppo di giocatori forti e con dei giovani davvero interessanti. Non meritano assolutamente la posizione in cui sono. Credo che nel giro di poco tempo questo ambiente sarà in Serie D. Ci sono persone che organizzano tutto alla perfezione e hanno dei bei progetti, a cui spero ovviamente di far parte”.

“Voglio dare una grande mano alla squadra e spero di raggiungere il secondo posto insieme a loro”. E basta? “Beh, ovviamente voglio segnare più gol possibili! Che l’allenatore e il direttore sportivo siano stati due grandi attaccanti può solo che aiutarmi a dare il cento per cento”.