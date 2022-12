Eccellenza, continua il periodo no del Finale. Ferraro: “Io in discussione? Mi prendo le mie responsabilità”

Finale Ligure. Anche oggi in casa Finale è tempo di commentare un altro risultato negativo, ma questa volta il bruciore è decisamente maggiore: il Canaletto è tornato in corsa, ora dista a tre punti proprio dai finalesi.

Una partita giocata con tutti i nuovi innesti in campo (Puddu, Dagnino, Basso e Sako) ma nulla è servito per evitare a Frolla di far scatenare di gioia i suoi compagni di squadra, tutto questo intorno al quarantesimo su una disattenzione difensiva. Metalla ha avuto una clamorosa occasione per pareggiare, spedendo fuori il pallone da una posizione alquanto agevole. Insomma, nemmeno gli attacchi continui nella seconda frazione di gioco sono serviti per poter quantomeno salvare il salvabile. Inoltre è stato sbagliato un rigore dagli spezzini, un colpo del k.o che sarebbe stato anticipato rispetto al triplice fischio.

Con un terz’ultimo posto in classifica e un distacco di 5 punti dalla Sestrese, formazione fuori dalla zona playout, ma soprattutto non vincendo ormai da quasi due mesi, il Finale continua il suo momento negativo. Ferraro conferma con rammarico: “Non riusciamo a concretizzare nessuna delle azioni che costruiamo, il guizzo giusto per segnare. Continuiamo a commettere ingenuità incredibili e la situazione inizia a diventare davvero preoccupante. Oggi si poteva dare una svolta e invece abbiamo rilanciato il Canaletto. Poco è cambiato dalle ultime nostre uscite”.

“Durante la settimana i ragazzi si allenano con impegno – chiarisce il tecnico – mi aspettavo qualcosa di più esclusivamente come risultato. Purtroppo è un periodo negativo che sta durando da troppo, serve trovare il modo per invertire la tendenza e ne parleremo con la società“.

In casi come questo è doveroso porsi il quesito sulla posizione della guida tecnica. Ferraro ammette di sentirsi in discussione: “Ogni allenatore deve farlo quando non ci sono i risultati. Io mi prendo assolutamente le mie responsabilità. Sarà la società a valutare quali siano le soluzioni migliori da adottare per sistemare tutto”.

E la situazione, come si è visto, non è affatto semplice: “Vedo che abbiamo grossissime difficoltà. Io ci provo ma fino ad adesso ho visto che la medicina è stata smarrita, se non sono riuscito a trovarla. Siamo andati a pareggiare con la prima in classifica e poi perdiamo delle partite in modo incredibile. Quando succede in casa è ancora più pesante”.