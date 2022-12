E’ morto Pelé, “O Rei” del calcio mondiale aveva 82 anni

Mondo. E’ morto all’ospedale Albert Einstein di San Paolo del Brasile, dove era ricoverato da fine novembre, Pelé, “o Rei” del calcio mondiale. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore.

Edson Arantes do Nascimento era nato a Sao Paolo il 23 ottobre del 1940, è stato uno degli attaccanti e centrocampisti più forti di sempre, il “Calciatore del Secolo” per la Fifa e per l’International Federation of Football History & Statistics nonché Pallone d’oro Fifa del secolo, votato dai precedenti vincitori del Pallone d’oro. Successivamente ha ricevuto, unico calciatore al mondo, il Pallone d’oro Fifa onorario.

Da calciatore ha legato la sua carriera principalmente al Santos, con cui ha vinto, tra il resto, dieci volte il campionato Paulista, quattro il Torneo Rio-San Paolo, sei il Campeonato Brasileiro Série A e cinque (peraltro consecutive) la Taça Brasil, oltre a due edizioni della Copa Libertadores, altrettante della Coppa Intercontinentale e la prima edizione (su due disputate) della Supercoppa dei Campioni Intercontinentali. Trasferitosi negli Stati Uniti d’America nella parte finale di carriera, ha conquistato un Campionato NASL con i New York Cosmos.

È l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, evento avvenuto con la nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970.

Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato inserito dal settimanale statunitense Time nel “TIME 100 Heroes & Icons” del XX secolo. È stato dichiarato “Tesoro nazionale” dal presidente del Brasile Jânio Quadros e, nel luglio 2011, “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità”.

Proprio ieri al Maracanà si era svolta una partita di calcio benefica tra fuoriclasse brasiliani e tutti indossavano una t-shirt con la scritta “Pelé eterno”. Al termine della partita, Zico ha voluto dedicare qualche parola al suo idolo d’infanzia: “Tutti noi sentiamo l’orgoglio di stare nel paese del più grande giocatore di ogni tempo. Lui è sempre stato una fonte di ispirazione per noi. Le mie preghiere per lui sono molto sentite”. Parole che oggi suonano come un addio.