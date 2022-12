Due furti sotto Natale al social bar “NonUnoMeno”, rubate anche le mance dei ragazzi: “Dura andare avanti così”

Albenga. Due furti nel giro di una decina di giorni, proprio sotto Natale, quantomai amaro per il social bar NonUnoMeno di Albenga e per i ragazzi che ci lavorano e che forniscono anche un quotidiano servizio a tutta la collettività.

Il bar è situato all’interno del parco pubblico Peter Pan, senza ombra di dubbio il parco più attrezzato per i bambini e molto frequentato dagli stessi con famiglie al seguito. Il locale ha accolto, e continua a farlo, tantissimi ragazzi con bisogni speciali, che possono così provare un’esperienza di integrazione nel mondo del lavoro.

Ma non solo. I ragazzi puliscono anche il parco quotidianamente e un addetto del bar si occupa di aprire e chiudere il parco stesso: un servizio importate a favore dell’intera collettività. E, come se non bastasse, nelle ore mattutine il NonUnoMeno si “trasforma” in uno spazio aula per i laboratori del liceo e dell’istituto Elfo.

La situazione economica non è semplice, gli incassi sono già piuttosto risicati e il doppio, triste, episodio, peraltro avvenuto sotto Natale, potrebbe minare persino la continuità del servizio.

Il primo furto è avvento circa una decina di giorni fa, quando i ladri, di notte, hanno letteralmente divelto la porta di ingresso ed una laterale, arrecando anche danni importanti. Una volta dentro, si sono diretti al registratore di cassa, buttato letteralmente all’aria, e si sono appropriati delle mance dei ragazzi (circa una settantina di euro).

“Erano stati messi da parte, senza essere consegnati subito, con l’obiettivo di arrivare alla cifra simbolica di 100 euro per essere distribuiti poi, con somme più rilevanti, anche come sorta di regalo di Natale. E invece non è rimasto nulla”, hanno fatto sapere dal NonUnoMeno.

Il secondo furto, invece, è avvenuto nella notte di Santo Stefano. Questa volta i malviventi si sono concentrati su una porta laterale, forse dopo aver osservato i movimenti dei dipendenti, e sono entrati puntando direttamente una piccola stanza dove venivano conservati gli incassi. Bottino da poche decine di euro, ma comunque importanti per l’attività. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire ai responsabili.

Una notizia davvero triste, per usare un termine comunque riduttivo, che fa il paio con quella relativa al furto dei regali nell’abitazione dell’associazione Down di Savona, avvenuto proprio il giorno prima di Natale.