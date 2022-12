Due auto fuori strada a Savona e Ellera: due feriti

Savona. E’ stata una serata caratterizzata da altri due incidente stradali avvenuti nel savonese, nel giro di poco tempo.

A Savona un’altra giovane conducente è rimasta ferita dopo che la sua auto è andata fuori strada: è successo in via Bonini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, militi della pubblica assistenza e 118.

La guidatrice della vettura è stata soccorso e trasportata all’ospedale San Paolo, fortunatamente l’impatto e la dinamica del sinistro non le hanno procurato gravi ferite e traumi e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Altro auto fuori strada a Ellera, lungo il collegamento viario della frazione albisolese: anche in questo caso, dopo l’intervento dei soccorritori, per la persona a bordo del veicolo non ci sono state gravi conseguenze.

E’ stato trasferito per accertamenti presso il nosocomio savonese.

In entrambi i casi da appurare le ragioni della perdita di controllo delle rispettive auto, tra le cause non si esclude l’asfalto viscido a seguito delle condizioni meteo.