“Dote sport”, Tosi (M5S): “La proposta di legge dell’opposizione fa passi avanti e dimostra che avevamo ragione”

Liguria. “La proposta di legge promossa dal MoVimento 5 Stelle – e subito sottoscritta da tutti i colleghi di Pd, Lista Sansa e Linea Condivisa – va avanti con ulteriori, e certamente positive, aperture per allargare la platea dei richiedenti. Bene, significa che quando la maggioranza impara ad ascoltare le proposte benché queste arrivino dall’opposizione, si fanno importantissimi passi in avanti per i cittadini. Così è stato per “Dote Sport”, che oggi è interessata da due novità che riteniamo soddisfacenti: il rifinanziamento della misura, che eroga (come da nostra proposta iniziale) fino a 200 euro per nucleo famigliare per le attività motorie dei figli dai 6 ai 17 anni con ulteriore iniezione di risorse per non lasciare indietro nessuno; e l’innalzamento del tetto dell’Isee, passato da 7.000 a 25.000 euro”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Oggi siamo alla terza edizione del bando e apprendiamo che sono state presentate 5.502 domande, arrivando a oltre 1 milione e 400mila euro di contributi dai circa 800mila euro della prima edizione del 2021. Ottimo, significa che avevamo ragione: alle famiglie serviva un aiuto per permettere ai loro figli di non rimanere indietro. Un bonus accolto con largo favore, dunque, sebbene alla destra questo vocabolo procuri una certa ‘allergia'”.

“Destra cui dobbiamo però ricordare chi ha lottato fino all’ultimo perché questa proposta di legge (il cui iter nasce il 3 marzo con tanto di conferenza stampa in Sala Colombo, in via Fieschi) passasse sia in III Commissione sia in Consiglio. Notiamo l’ennesima bandierina messa anche laddove meriti la destra proprio non ne ha: l’innovazione di cui parla (e che si intesta) l’assessore competente Ferro, infatti, nasce tra i banchi dell’opposizione prima di approdare in Giunta e quindi in Aula”, conclude Tosi.