“Donne in Campo” di CIA Savona dona il premio “Fior d’Albenga” per le luminarie natalizie

Albenga come altre località di media dimensione è alle prese con il caro energia e le amministrazioni comunali hanno dovuto correre ai ripari in vista delle luminarie natalizie.

Non solo una pianificazione rivolta alla riduzione del consumo energetico, ma anche il prezioso contributo delle associazioni del territorio: per questo Donne in Campo CIA Savona, vincitrice dell’edizione 2022 di Fior d’Albenga con la speciale aiuola “Pane e Tulipani”, ha voluto fare la sua parte e donare la cifra vinta al concorso per sostenere l’illuminazione natalizia del comprensorio ingauno.

Di fatto, Donne in Campo sarà sponsor delle luminarie natalizie di Albenga, un segnale di vicinanza al territorio e la volontà di contribuire a sostenere l’atmosfera natalizia” afferma Simona Merlino, responsabile savonese dell’associazione agricola.

“Abbiamo così pensato di restituire in questo modo il premio ricevuto in occasione di Fior d’Albenga alla comunità ingauna e per un Natale che speriamo possa essere luminoso…” conclude.

La cittadina albenganese avrà una connotazione “green” e all’insegna del risparmio energetico grazie all’utilizzo di proiettori a LED che consentiranno di dimezzare i consumi elettrici rispetto agli anni precedenti. Inoltre, è prevista l’istallazione di due batterie di biciclette con cui ciascun cittadino, turista o visitatore, potrà contribuire a produrre energia per sostenere l’alimentazione delle proiezioni architetturali, un progetto realizzato dagli studenti dell’Itis.

Sabato 3 dicembre anche Donne in Campo CIA Savona, quindi, sarà protagonista in veste di “sponsor” dell’inaugurazione organizzata dal Comune di Albenga delle luminarie ecologiche con il via ufficiale al periodo natalizio.