Donano alimenti al gattile in ricordo di Francesca Oliveti: il bel gesto dei commercianti di via Colla

Celle Ligure. Un gesto di amore e generosità pensando a Francesca. Per lei, la 46enne cellese scomparsa a fine novembre, i commercianti di via Colla e gli amici hanno raccolto una somma di denaro, tradotta in alimenti, che hanno voluto donare agli ospiti del gattile di Albisola.

“Una bellissima sorpresa che ha origine però da una bruttissima notizia: in memoria di una giovanissima ragazza, Francesca Oliveti, mancata prematuramente, un gruppo di amici e di commercianti di via Colla, ha promosso una colletta convertita in tanto ed ottimo cibo per i nostri mici”, hanno spiegato le volontarie che da anni, con passione, mandano avanti la struttura di via Ines Negri ad Albissola, importante punto di riferimento, molto conosciuto e apprezzato, dove i gatti sono curati e amati.

Francesca adorava gli animali, specialmente i gatti, e a loro hanno pensato le persone che hanno raccolto la somma per aiutarli: “Ciao Francesca, grazie per il tuo amore per i mici, ora hai reso felici i nostri 100 ospiti”, concludono dal gattile.

Nonostante la grande tristezza per la perdita di Francesca, i commercianti di via Colla sono contenti di quello che hanno fatto: “Francesca sarà sicuramente felice di questo. Abbiamo pensato ai mici che tanto amava”.