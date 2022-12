Don Bosco Alassio, successo per i primi due open day: tante famiglie e ragazzi alla scoperta dell’offerta formativa e dei servizi

Alassio. Grande successo il 3 dicembre scorso in occasione dell’Open Day al Don Bosco di Alassio. L’istituto Salesiano ha aperto le porte a famiglie e ragazzi desiderosi di scoprire i tanti servizi e l’importante offerta formativa dello storico istituto alassino.

La giornata è stata l’occasione per far conoscere meglio anche le novità in arrivo nel corso del prossimo anno scolastico. Oltre alla scuola di primo grado (medie) e ai due indirizzi di liceo (Scientifico e Scienze Umane, ad opzione Economico Sociale nei percorsi Economico e Linguistico), il Don Bosco è pronto ad ampliare la propria offerta potenziando il liceo scientifico con due ore curricolari settimanali di informatica e il liceo economico sociale con sotto-indirizzo informatico.

Visto l’ottimo afflusso in occasione di questo primo appuntamento, la scuola è pronta a replicare con un nuovo Open Day fissato per sabato 14 gennaio. Sarà una nuova occasione per conoscere da vicino il Don Bosco accompagnati dalla preside, i docenti e gli studenti dell’istituto Salesiano.

Ma le porte della scuola alassina in realtà sono sempre aperte (anche la domenica). Infatti, per visitare l’istituto Don Bosco è sufficiente richiedere e ottenere un incontro personalizzato contattando l’istituto al 0182-640309 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.alassio@donbosco.it.

“L’aspetto economico – ha ricordato nei giorni scorsi Michele Molinari, coordinatore amministrativo dell’Opera Salesiana – non deve rappresentare un ostacolo per i ragazzi a partecipare a questa scuola. Le famiglie che credono nel nostro metodo formativo e pensano che l’insegnamento di Don Bosco sia la strada giusta per i loro figli, devono sapere che esistono diverse agevolazioni”.

Recarsi di persona in istituto e parlare con il personale scolastico è il modo migliore per rendersi conto delle tante agevolazioni disponibili e di come il Don Bosco sia – a tutti gli effetti – una scuola alla portata di tutti. Attraverso borse di studio e contributi di aziende, professionisti e famiglie che hanno a cuore l’istituto, la scuola riesce a coprire fino anche l’intera retta scolastica.