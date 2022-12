Domenica 11 dicembre la prima edizione della “Spotorno Run”, gara podistica di 10 chilometri

Spotorno. Prenderà il via domenica 11 dicembre alle 10 dal lungomare la prima edizione della corsa podistica di 10 chilometri “Spotorno Run”, inserita nel calendario Fidal.

La manifestazione sportiva è organizzata dal Comune di Spotorno in collaborazione con la società Podistica Savonese. Un percorso interamente pianeggiante che si sviluppa su un anello di 5 km da percorrere due volte, adatto a chi vuole superare sé stesso con un nuovo personal best.

Per le famiglie e i più piccoli è in programam la Family Run, una corsa o camminata ludico sportiva di 5 km. “Teniamo a specificare – commenta il consigliere comunale delegato allo sport Simone Pastorino – che anche questa sarà una vera e propria gara, con tanto di ordine di arrivo per chi vorrà, ma nel contempo occasione per condividere un bellissimo percorso in famiglia e in mezzo a tanti appassionati di sport all’aria aperta”.

“Ci teniamo molto a ringraziare tutte le associazioni spotornesi che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento rivelandosi ancora una volta una importantissima risorsa del nostro paese. Speriamo che i prossimi anni si possa ripetere”, ha concluso.

Fa eco il presidente della Podistica Savonese Giancarlo Guglielmetto: “Siamo onorati e felici che l’amministrazione comunale di Spotorno ci abbia chiamati per lanciare questa nuova gara Fidal sul territorio regionale. Le iscrizioni stanno salendo velocemente, il percorso e la location sono belli e veloci, speriamo sia la prima di tante edizioni“.

Per conoscere i requisiti di partecipazione e le modalità di iscrizione è possibile consultare il sito della manifestazione.