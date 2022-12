Docenti italiani innovano la scuola con Google: tra loro due savonesi

Si è conclusa la Google Innovator Academy, edizione VIA22, per i docenti italiani che sono pronti ad innovare la scuola. VIA22 (Virtual Innovator Academy) è il programma Innovator certificato di Google for Education che riconosce e supporta i migliori insegnanti entusiasti di crescere professionalmente, che saranno sostenitori di un uso efficace della tecnologia e promotori dell’innovazione nelle classi, scuole e comunità locali. I dodici docenti italiani nella squadra degli Innovator Google si aggiungono agli altri tre certificati nel 2020 per un totale di 15 super docenti che, con i loro progetti, contribuiranno all’innovazione metodologico-didattica della scuola italiana.

Erano 45 i partecipanti dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) che hanno presentato il pitch conclusivo quale descrizione del loro prototipo, realizzato secondo la metodologia del design thinking. L’idea di ciascun Innovator è di apportare nuova linfa vitale alla didattica scolastica con applicativi o metodi didattici che aiutano a coinvolgere gli studenti e a ridurre il carico di lavoro degli insegnanti. I nuovi Innovator hanno infatti un anno per dare vita ai loro prototipi usufruendo del supporto tecnico di Google per realizzare la loro soluzione (applicazioni, portali web, ecc.).

Una volta realizzati, i progetti saranno applicati nelle scuole dei docenti e diffusi a livello nazionale, onde favorire l’adozione di nuove metodologie didattiche e l’utilizzo delle tecnologie in classe.

Il savonese è rappresentato da Paola Paolino dell’Istituto comprensivo albenganese e Debora Ruocco dell’istituto comprensivo di Toirano.