Dall’Ariete ai Pesci: ecco come sarà il 2023 secondo l’oroscopo di Vincenzo Laganà

Prima di chiudere l’anno 2022, ecco l’Oroscopo Annuale del 2023 con l’astrologo Vincenzo Laganà al momento presente su Rai 2 ogni sera con Drusilla Foer nell’Almanacco del giorno dopo, con le previsioni, segno per segno.

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete tempo fino al 16 Maggio per mettere in ordine la vostra vita. Giove vi aiuta a posizionare ciò che vi sta più a cuore e la sua influenza positiva vi tende la mano nelle difficoltà, ecco perché è utile sfruttare questo periodo per risolvere al meglio la vostra vita. Nel lavoro, per esempio, applicatevi un pò di più, cambiate lavoro, rinnovate la vostra posizione professionale all’interno delle vostre mansioni, sono mesi molto utili per investire denaro, per comprare una casa, periodo straordinario per vivere appieno l’amore. Insomma, usufruite tutte le forze dell’universo per raggiungere il podio in ogni campo della vostra vita. Siete il segno più testardo, capaci di resistere nelle sfide che non mancheranno, infatti, non si esclude un periodo dove lo stress verrà vissuto come normalità; quindi, meglio scaricare il tutto attraverso lo sport, con un hobby, differentemente il rischio è di somatizzare. I mesi estivi inducono a mettere davanti le vere responsabilità; non si esclude la voglia di rivoluzionare la vita attraverso un cammino nuovo, oppure, mettendo in discussione un rapporto già esistente. Anche il campo amicale è sottoposto ad un esame, cosa non facile per un segno molto dedito all’amicizia. Niente paura la vostra capacità oratoria vi permette di sostituire delusione con amore, amicizia con fratellanza, ogni situazione verrà percepita con maggiore maturità. Dal lato fisco potreste cambiare look, curare di più il fisico e con una sana dieta alimentare ne gioverà il vostro intestino. Infine, ricercate più tempo libero, viaggiate, scoprite nuovi amici; lo svago resta la parola d’ordine del 2023.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

È nel girono del vostro compleanno che inizia il periodo più improntate dell’anno solare 2023. L’arrivo del pianeta Giove nel vostro segno, dopo dodici anni di sua assenza, vi dona la possibilità di riscattarvi nel privato e nella professione. Giove aiuta a realizzare i sogni; per alcuni nati in arrivo il primo amore, il matrimonio, un figlio, la prima casa, la laurea, il superamento di una esame, una posizione sociale invidiabile. Ogni situazione che vi riguarda da vicino è sostenuta positivamente dal pianeta più ipertrofico dello zodiaco. Giove vi prende per mano e vi accompagna per scegliere da che parte andare, cosa conquistare, con chi allearvi per raggiungere una posizione professionale. Non dimenticate che Urano tende a sollecitare tutte le questioni lasciate insolute; è vietato dimenticarsi di rivedere ciò che non vi appartiene più, ciò che non vi soddisfa, soprattutto, nel campo del lavoro dove non si esclude un cambio radicale. Mentre attendete dove mettere mano nella vostra vita, aggiungete un pizzico di anticonformismo per aiutare quella parte razionale che differentemente vi porta fuori strada. Un pizzico di leggerezza vi aiuterà a trovare ciò che vi piace di più. La salute appare un pò debole, meglio correre ai ripari con una sana prevenzione medica. Qualche chilo di troppo potrebbe costringervi a rivedere l’alimentazione. Mese fortunato Maggio e Dicembre. Novità in famiglia per una casa, notizie legate ad un familiare che potrebbe farvi una piacevole sorpresa. Aumento dell’autostima.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte vi accompagna nei primi mesi dell’anno, la sua influenza vi sostiene fino al 19 Maggio 2023. L’influsso del pianeta rosso vi costringe a vivere questi mesi in maniera frenetica, la sola nota negativa è che si rischia di perdere pezzi importanti per strada, soprattutto, nella professione dove a scapito vostro rischiate di non riuscire a portare a termine gli impegni presi. La vostra natura instabile, un po’ Peter Pan, potrebbe risentire di un calo nel periodo estivo, dove invece, c’è bisogno di maggiore impegno. Quest’anno è l’inizio di un periodo storico molto importante, l’arrivo del pianeta Plutone nel segno amico dell’Acquario vi dona la possibilità di assaporare una sorta di metamorfosi che non si evidenzierà nella sua totalità perché il pianeta è ancora influente. Plutone dal 20 marzoall’11giugno fa ingresso nel segno amico dell’Acquario, la sua influenza avrà una durata di tre mesi, durante i quali, non si evidenziano cambiamenti imprtanti, l’unica cosa certa è che Plutone inizia a farvi vivere appieno la vostra vita toccando con mano e con maggiore responsabilità le vostre giornate attraverso novità assolute. Avremo modo di parlare in maniera più approfondita di questo aspetto che rivoluzionerà il vostro futuro. Un anno solare importante nel lavoro, nelle conquiste e anche dal lato privato potreste vivere un periodo estremamente favorevole, tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo. La salute va riguardata nei mesi di ottobre e novembre, controllate le allergie alimentari e respiratorie, curate di più il look, praticate sport, attenti a fumo e alcool.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Tutto quello che desiderate potrebbe avverasi e fare parte della vostra vita. Si, avete letto bene è l’anno della riscossa, tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo, quello che il cielo dice è che tutto può identificarsi come meglio credete. Saturno arriva in vostro aiuto e Plutone cerca di darvi una tregua. Nei prossimi mesi potreste risentire la necessità di cambiare vita, per alcuni nati una rivoluzione in atto in famiglia, nella professione, in amore, con il denaro. Ogni situazione che vi sta a cuore verrà presa in considerazione e vissuta attraverso una maggiore introspezione. Ciò non significa che l’anno solare è difficile, quello che si evidenzia, invece, è che non avrete più le mezze misure. Per alcuni è il periodo della riscossa per altri, invece, il riscatto tanto atteso. La professione arriva a toccare il podio, l’amore appare molto positivo, in particolar modo se cercate l’anima gemella. Il 2023 appare molto intraprendente, fatto di progettualità e di successo, l’importante è mettere maggiore impegno su voi stessi, utilizzando un sano egoismo in famiglia e nelle amicizie: occupatevi e curate di più la vostra di vita. Nei mesi estivi l’arrivo di una casa o una compravendita. La salute potrebbe fare i capricci nei mesi di marzo e settembre. Tenete sotto controllo stomaco e vista. Denaro in arrivo a luglio.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Siete uno dei segni più penalizzato del 2022; il 2023 è l’anno della riscossa. Giove vi accompagna fino a Maggio e dopodiché a sostenervi sarà il bellissimo Sole di agosto con numerose novità. Il recupero delle questioni importanti avviene in gennaio e per alcuni nati il pianeta Giove aiuta a riconquistare una questione familiare o personale. Non è l’anno delle difficoltà, bensì del grande successo, del recupero dopo un periodo difficile. Bene l’amore, intesa e passione, matrimonio, convivenza, tutte situazioni che possono far parte della vostra vita. Siete sul podio nella professione, l’economia vi sostiene per gli investimenti. Novità assolute per una casa, un cambio di residenza, un cambio professionale positivo. Viaggio tra Maggio e Luglio, le mete preferite l’estero. Dal lato fisco meglio rinnovare il look, cambiare colore dei capelli, trovare nuove amicizie, praticare uno sport, un hobby, dedicate più tempo al vostro benessere psicofisico. Sono mesi positivi per recuperare un benestare, un brevetto, superare un esame, sostenere un concorso, iniziare una nuova disciplina sportiva a livello agonistico. Tutta la parte ricreativa e ludica è terapeutica per scaricare un eventuale surplus emotivo. In famiglia una notizia potrebbe rendervi felici, il periodo più indicato per occuparvi di una situazione immobiliare sarà tra Maggio e Settembre. Prestate attenzione all’economia nei mesi di ottobre e novembre. Un amico potrebbe farvi uno sgambetto: attenzione agli amici che diventano nemici. Salute al top.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Il 2023 è l’anno della riscossa del grande raccolto dopo un periodo austero fatto di difficoltà che hanno rivoluzionato la vostra vita. L’arrivo di Giove nel segno amico del Toro garantisce un perdo di ottima ripresa in tutti i settori della vita. Nei prossimi mesi potreste realizzare un sogno nel cassetto, per alcuni nati il matrimonio, la prima convivenza, una nascita, per altri invece, la laurea, un cambio professionale, un mélange di emozioni che portano alla luce un sacco di opportunità. Non perdete tempo è ora di portare alla luce i vostri desideri, mettete da parte l’orgoglio cercate il sostengo necessario per raggiungere gli obiettivi desiderati. Nonostante tutto siete arrivati fin qui, ecco perché, è tempo di coccole, di successo, di felicità. I mesi più fortunati sono Maggio e Settembre. Quelli in cui prestare attenzione sono Marzo e Aprile. Nei prossimi mesi scoprite un nuovo hobby, ballare, cantare, dipingere, non importa in che direzione state andando, l’importante è non perdere tempo prezioso, il tutto è molto terapeutico per voi che siete costantemente sottoposti all’influsso di Nettuno. Questo pianeta potrebbe mettervi in difficoltà in alcuni mesi del 2023; la sua influenza è legata alla confusione, ai ritardi, all’incapacità di prendere decisioni. Niente paura è soltanto un periodo che viene vissuto con superficialità grazie a Giove che vi proteggerà. Dal lato fisco controllate la circolazione del sangue e l’intestino, attenti a fumo e alcool.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Nei primi mesi del 2023 siete sottoposti a cambiamenti repentini nella professione, l’instabilità maggiore infatti potrebbe riguardare le relazioni professionali, tutta colpa di Giove che transita nel segno opposto dell’Ariete. Per fortuna questo aspetto planetario durerà fino a Maggio, dopodiché le questioni pratiche spiccano il volo. Tra gennaio e Maggio meglio rimandare eventuali cambiamenti importanti, non è il periodo giusto per cambiare lavoro, comprare casa, sostituire una macchina, mettere in discussione un rapporto professionale o affettivo, fare investimenti. Tutto ciò che vi sta a cuore va spesso tanto nei mesi tra Giugno e Dicembre. Nel 2023 potreste recuperare il tempo perso, soprattutto, nel privato dove le novità vi hanno costretto a prendere decisioni contro il vostro parere. Non sottovalutate la vostra capacità di ricredervi dopo una difficoltà, applicatevi un pò di più per raggiungere gli obiettivi desiderati. L’impegnò da parte vostra è fondamentale, dipende tutto da voi se riuscirete a realizzare ciò che vi sta cuore. In amore, per esempio, non si esclude l’arrivo di un nuovo partner, per le coppie di vecchia data, invece, un cambio immobiliare. Se cercate un nuovo lavoro, la conquista del podio è assicurata. Campanile look, arredare la vostra casa, dedicate più tempo allo scafo per scaricare il surplus emotivo. Dal lato fisco meglio correre ai ripari attraverso una sana dieta alimentare, Giove potrebbe farvi prendere qualche chilo di troppo. Estate fantastica fatta di novità assolute. Mese fortunato Ottobre.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Inizia per voi un periodo estremamente favorevole grazie a Saturno che dona la possibilità di essere più forte dal lato professionale e personale. Pur vivendo questo aspetto planetario attraverso un minimo influsso astrale, in realtà, il suo arrivo a vostro favore vi sottopone a rivedere la vostra vita. Di solito Saturno richiama le regole ecco perché non c’è da allarmarsi, bensì, l’influenza del pianeta caratterizza la vostra quotidianità di responsabilità, di valori e di successo. Nei prossimi mesi potreste risentire di un maggiore impegno nella professione e i vostri collaboratori potrebbero fare fede ai vostri consigli, un supporto legato soprattutto alle vostre capacità organizzative nel settore. Anche la vita privata vi regala una posizione stabile, per alcuni nati la concretizzazione di un amore, la prima convivenza, il matrimonio e nei casi più importanti l’arrivo di un figlio. La cosa certa è che il 2023 è fatto di numerosi successi e in particolare modo, di novità assolute che portano alla luce un periodo estremamente positivo, fortunato e concreto in ogni settore della vita. La sola nota negativa è la famiglia d’origine che potrebbe risentire di un calo, meglio non sottovalutare una questione di salute. Dal lato fisico ritroviamo il campo sportivo che potrebbe coinvolgervi a livello agonistico. La salute va controllata con più attenzione dato che l’opposizione di Giove potrebbe portare alla luce vecchie patologie o creare un calo fisco, i mesi più instabili sono Agosto e Settembre. Mese fortunato per una firma Novembre.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Il 2023 è l’anno in cui avviene una maturità importante, soprattutto, dal lato professionale. Nei mesi tra Gennaio e Maggio esprimete al massimo le vostre potenzialità, sono in arrivo nuovi contratti nel lavoro, nuove collaborazioni professionali che indicano un nuovo percorso da seguire. Non si esclude un salto di qualità nella professione, forse l’estero e persone influenti vi posizionano sul podio. È tutta colpa di Giove che vi aiuta a realizzare ciò che desiderate. Questo aspetto astrale è molto utile per dare un tocco nuovo alla vostra vita, in amore per esempio, potreste decidere di legalizzare un rapporto, di cambiare casa, di mettere in discussione un rapporto che non ha più ragione di esistere. Numerose strade che si aprono al cambiamento, energia vitale per vivere appieno l’amore, il lavoro e la vita privata. Giove vostro amico e alleato, l’unico a conoscere chi veramente siete e cosa vi appaga di più. L’anno di Giove arriva raramente ecco perché è tempo di raccogliere i frutti desiderati senza esitare e senza pensare al passato. Il qui e ora è fondamentale per vivere appieno la vita, siete sul podio, ora più che mai è tempo di identificare ciò che siete veramente. Bene la salute, l’unica nota stonata è l’eccesso con il cibo, prestate attenzione all’alimentazione, praticate sport, non abusate di fumo e alcool. Mese fortunato per firmare un documento Aprile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Finalmente una netta ripresa in tutti i settori della vita, l’arrivo di Giove nel segno amico del Toro porta alla luce un sacco di nuove opportunità. Insieme a Urano sono la spinta giusta per raggiungere un livello professionale davvero invidiabile. Il 2023 è l’anno dell’economia, della riuscita professionale, della vittoria dopo molto tempo. Un recupero netto in tutti i settori della vita, ottimi mesi per comprare casa, per definire l’amore, per costruire un futuro a due. Nuovi elementi in arrivo per cambiare radicalmente la vostra vita, una spinta quasi anarchica che vi dona la possibilità di recuperare il maltolto. Giove vi dà una mano sostanziale per rivedere ciò che non è più utile, ogni situazione viene vissuta con successo, un recupero netto che vi spinge a vedere in alto. Dal lato fisco potreste recuperare attraverso una sana dieta alimentare, oppure, praticare un nuovo sport, cambiare look; siate più attenti alla cura del vostro benessere psicofisico. Non commettete gli stessi errori del passato; dedicate il tempo giusto alla professione, trascurate meno il privato, la famiglia, l’amore, la passione, le amicizie, tutti elementi che fanno parte di voi con valori diversi da quelli delle responsabilità lavorative. I mesi più importanti per la professione sono Maggio, Settembre e Dicembre, per viaggiare, Giugno e Luglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Mentre alcune cose sono cambiate, il cielo del 2023 vi indica nuovi orizzonti. Saturno dopo molti mesi inizia a mettere i remi in barca e togliere gli ormeggi. Più volte vi ho parlato di questo pianeta che rappresenta austerità. Per alcuni nati sono stati mesi difficili per altri, invece, soltanto un rallentamento per questioni professionali e di carattere economico. Niente paura, Saturno vi rende liberi, la sua influenza è alquanto superficiale tanto da lasciare il vostro segno a Maggio prossimo. Inizia per voi un periodo di grande recupero, soprattutto, vi è la possibilità di esprimere al meglio ciò che pensate, nel lavoro, per esempio, un aumento di responsabilità grazie alle vostre capacità organizzative, un superiore potrebbe farvi un regalo. Anche la vita privata assume un carattere diverso. Per le coppie di vecchia data arriva una soluzione per una questione legale, per chi invece, ha la voglia di iniziare una vita a due è il momento giusto per agire. L’amore e la passione sono sostenuti con l’arrivo di nuove conquiste e di svago in ogni situazione che si vuole vivere. Nell’ambito amicale nuovi incontri! Questo è l’anno ludico, imparate a ballare, dipingere, suonare uno strumento musicale, colorate il vostro tempo libero con lo spirito anticonformista che vi contraddistingue da sempre. I mesi ideali per cambiare o rinnovare casa Febbraio e Ottobre. Denaro in arrivo tra Maggio e Giugno. Salute: controllate ginocchia e circolazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

In arrivo un periodo di grande introspezione. Il 2023 è alle porte con grandi novità che possono destabilizzare o rinnovare la vostra vita. Tutto dipende da come siete predisposti a cambiare tutte quelle situazioni che devono trovare una via d’uscita. Saturno il grande padre dell’Astrologia arriva per farvi prendere più coscienza che la strada da intraprendere è quella del volervi bene invece di continuare ad occuparvi degli altri. Lo spirito da crocerossina va finalmente in pensione. Nei prossimi mesi potreste cambiare casa, professione e amore. La parola d’ordine è libertà, felicità e successo. Nei mesi a venire troverete maggiore sicurezza in voi stessi, nella professione, per esempio, sono in arrivo alcune novità che possono cambiare alcune mansioni all’interno del contesto lavorativo, anche l’economia si rafforza. Sono mesi transitori che possono occuparvi più nel privato che nel lavoro. Quello che conta di più è raggiungere gli obiettivi desiderati, uno dei tanti è un casa nuova. Non si esclude un matrimonio, una convivenza, la nascita di un figlio. Tutte situazioni che possono fare parte della vostra vita. Saturno vi aiuta a realizzare ciò che desiderate con maggiore convinzione e meno indecisione. Bene la salute e ottimo periodo per cambiare look, iniziare una dieta alimentare, praticare sport, dedicare più tempo alle amicizie. I mesi più fortunati sono Marzo e Luglio. Il periodo più bello per cercare l’amore è Agosto e Dicembre. Se siete amanti dell’estetica, il periodo più propizio per fare un trattamento è l’estate.