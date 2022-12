“Dalla stessa parte”: in una canzone la storia di Mattia Villardita, lo Spiderman savonese

Cairo Montenotte. Un progetto che parla di solidarietà, volontariato, senso di comunità, attenzione verso i più deboli. È tutto questo “Dalla stessa parte”, una canzone che vuole mandare un messaggio positivo e di conforto in un momento così difficile, come quello che stiamo vivendo. È con questo obiettivo che si è creato il gruppo formato da Mattia Villardita, Alberto Gaiero, Marco Francia e Alessandro Beltrame: sono loro i “fantastici 4” che hanno pensato e realizzato l’iniziativa, mettendosi in gioco e regalando, senza fini di lucro ma solo con la voglia di fare del bene, le loro esperienze e capacità.

Il progetto che ha dato vita alla canzone e al suo videoclip nasce quasi per caso da questo gruppo di amici di Cairo: il cantautore Marco Francia, autore di musica e testo, il videomaker Alessandro Beltrame regista del videoclip e il primario di Pediatria Alberto Gaiero, che ha dato lo spunto di partenza. Elemento “catalizzatore” è Mattia Villardita, lo Spiderman savonese che regala sorrisi ai bambini ricoverati e alle loro famiglie e che ha iniziato la sua attività proprio nella Pediatria di Savona diretta da Alberto Gaiero. Coinvolti nel progetto anche Emanuele Dabbono, noto cantautore genovese, autore tra l’altro di alcuni dei più grandi successi di Tiziano Ferro, che ha prodotto e arrangiato il brano e i bambini della Scuola Palcoscenico di Cuneo dove insegna, come docente di canto, Roberta Daniel, vocalist, a sua volta di origine cairese.

Il videoclip è stato girato quasi interamente a Cairo, tra via Roma e Porta Soprana, Piazza della Vittoria e lo splendido ex convento di San Francesco. Una parte delle riprese è stata realizzata nella Pediatria del San Paolo, tra i corridoi della degenza e la bellissima sala di attesa rinnovata da poco.

Protagonista del video è Mattia che interpreta se stesso: un ragazzo semplice che poi si trasforma in Spiderman. Una scena in particolare riassume il forte messaggio di solidarietà che si vuole lanciare: Mattia è in bicicletta ed ha difficoltà a superare una piccola salita. È allora che Alessandro Beltrame, sulle note di Marco Francia, pone lo spettatore di fronte alla scelta che la vita spesso ci propone: essere indifferenti a chi è in difficoltà, lasciandosi dietro il rivolo di fumo di una sigaretta, oppure dimostrare empatia e solidarietà, fermandosi ad aiutare chi ha bisogno e quindi trasmettendo, oltre all’aiuto concreto, un esempio per gli altri. Proprio quell’aiuto, avuto da piccolo nei momenti più difficili, ha consentito a Mattia Villardita di diventare lo Spiderman che tutti conoscono, quel supereroe che appeso a Porta Soprana, arriva dall’alto come l’uomo ragno dei film e continua a fare sorridere i bambini e a diffondere il suo messaggio di bontà e di solidarietà.

Mattia, diventato noto anche al grande pubblico grazie alle sue apparizioni in programmi tv come “Nuovi Eroi” e “Maurizio Costanzo Show”, durante l’infanzia ha dovuto affrontare una grave patologia, un’esperienza che lo ha spinto a donare la sua forza agli altri e impegnarsi nel volontario, in particolare verso i bambini. Tutto nasce nel Reparto di Pediatria del San Paolo, dove Mattia si trasforma in Spiderman per regalare sorrisi ai bambini. Da Savona si sposta poi anche a Genova, Milano e molti altri ospedali italiani. Un’attività che è stata riconosciuta anche dallo Stato: è stato infatti insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri” e lo scorso anno è stato ricevuto da Papa Francesco.

“Dalla stessa parte” quindi non va intesa soltanto come una canzone, ma, visto il suo messaggio profondo, come un primo tassello di un potenziale progetto di aiuto e solidarietà da parte di chi si pone e si è sempre posto “dalla stessa parte” nei confronti dei più fragili, unendo musica, arte, medicina e solidarietà in un sodalizio che, sperano i quattro amici, non finirà in tempi brevi. “L’augurio – spiega il primario Gaiero – è che questa canzone e il videoclip diventino il primo passo di alcuni progetti a livello sociale e culturale che vorremmo realizzare: tutti dedicati al mondo dei bambini”.

L’idea è partita proprio dalla mente del medico, il primo del gruppo a conoscere Mattia. “La canzone vuole raccontare la sua storia, facendoci riflettere sulle difficoltà della vita e su come non ci devono abbattere, si possono infatti superare dando aiuto agli altri e anche grazie all’aiuto degli altri. Lo dimostra proprio Mattia, che è stato entusiasta di aderire al progetto. In particolare ha apprezzato il fatto che non si tratti di una canzone che cerca di esaltare la sua persona, bensì Spiderman, di poterlo presentare come modello. Il suo messaggio è: ‘Io l’ho fatto, lo puoi fare anche tu’. Credo che tutto questo meriti una riflessione e questa canzone lo è”.

Oltre Mattia, Gaiero ha coinvolto nel progetto due suoi grandi amici: “Ho subito pensato che Marco Francia e Alessandro Beltrame fossero le persone giuste, lo hanno anche dimostrato con lo splendido lavoro fatto con Fantasque, brano uscito lo scorso. Grazie anche al loro lavoro siamo riusciti a trasmettere un messaggio importante in maniera leggera, lo si nota soprattutto nel video, Alessandro ha avuto delle intuizioni fantastiche, è ricco di tante metafore. Mi auguro che tutto questo venga apprezzato. Ovviamente anche un ringraziamento a tutte le persone coinvolte, dai bambini e i cairesi che hanno preso parte alle riprese, a Emanuele Dabbono, un autore eccellente che si è messo a disposizione gratuitamente e alla Scuola Palcoscenico di Cuneo”.

“È stata una bellissima esperienza, siamo persone molto simili, nessuno ha voluto prevalere. Siamo stati sempre d’accordo su tutto. Il nostro augurio è quello che questo progetto non si fermi qui, ma anche succedesse sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto”, conclude Gaiero.

Ora, dunque, non resta che aspettare lo scoccare della mezzanotte di domenica, quando il video verrà pubblicato sulle pagine social di Marco Francia e Mattia Villardita. La curiosità è tanta, così come l’affetto finora dimostrato verso questi quattro uomini che sia sono impegnati per lanciare un messaggio così importante.