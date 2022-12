Dalla saggistica ai fumetti: tanti nuovi testi alla biblioteca civica di Varazze

Varazze. Alla biblioteca civica “Eugenio Montale” sono arrivati moltissimi nuovi testi per ogni età. Grazie alla proroga del Fondo ministeriale Franceschini “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria 2022”, il comune ha potuto acquistare anche quest’anno moltissimi nuovi testi per arricchire l’offerta.

Tantissimi libri per giovani e adulti di ogni genere: narrativa, divulgazione, saggistica, testi universitari, fumetti. Molte le novità anche nella sezione bambini e ragazzi: cartonati fascia 0-3 anni, albi illustrati, narrativa 6-16 anni, testi poetici, divulgazione e alcuni libri di saggistica in materia di pedagogia e letteratura per l’infanzia.

I responsabili e gli addetti al servizio di accoglienza in biblioteca aspettano tutti, grandi e piccini, per far conoscere loro tutte le novità.

L’orario di apertura della biblioteca durante il periodo natalizio non subirà variazioni: da martedì a sabato ore 9-12,30 e 15-18, chiuso il lunedì.