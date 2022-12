Dalla Liguria treni diretti per Val Susa, Austria e Germania: la novità a partire dall’11 dicembre

Liguria. Collegamenti diretti via treno tra la Liguria e la Val Susa, l’Austria e la Germania: è la novità contenuta nella Winter Experience 2022, l’offerta invernale di Trenitalia presentata questa mattina a Milano da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. La logica è quella di una sempre maggiore integrazione tra ferro e gomma, per favorire la mobilità collettiva e condivisa.

Da domenica 11 dicembre La Spezia, Levanto, Rapallo e Genova saranno connesse giornalmente con Vienna e Monaco grazie a una nuova coppia di treni Euronight. Partenza da La Spezia alle 17.10, Levanto 17.37, Rapallo 18.34, Genova Principe 19.50 e arrivo a Salisburgo alle 6.49, Vienna alle 8.52 e Monaco alle 9.20. Il ritorno partirà da Vienna alle 19.23, Monaco alle 20.10 e Salisburgo alle 22.02 per arrivare a Genova Piazza Principe alle ore 9.38 e proseguire per Rapallo (10.12), Levanto (10.44) e La Spezia (11.10).

Un nuovo collegamento tra la Liguria e Reggio Calabria sarà operativo con la coppia di Intercity notte 794-795 Torino-Reggio Calabria che percorreranno la via Tirrenica con fermate a Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Rapallo, Chiavari e La Spezia. ICN 795 Genova P.Principe (17.11) – Reggio Calabria (8.45), ICN 794 Reggio Calabria (21.43) – Genova P.Principe (12.49).

Weekend in montagna per i genovesi con il prolungamento fino a Bardonecchia, nei fine settimana dall’11 dicembre al 9 aprile, di una coppia di treni Intercity Torino-Genova. Intercity 500 da Genova Brignole alle ore 6.48 – Bussoleno 9.48 – Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere 10.13 e arrivo a Bardonecchia alle 10.25. Il ritorno parte da Bardonecchia alle 16.35 con fermate a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 16.48, Bussoleno 17.14 e arrivo a Genova Brignole alle 20.12.

Per una maggiore aderenza alle richieste del mercato sarà modificato l’orario di partenza del treno Intercity 639 Ventimiglia-Milano alle ore 19.10 e un arrivo più comodo a Milano Centrale alle ore 22.53

Nuova fermata a Taggia Arma per la coppia di Intercity 505 e 518 Roma-Ventimiglia e ritorno.

I sei collegamenti tra Cuneo e Ventimiglia avranno orari più comodi per gli spostamenti quotidiani dei viaggiatori e per consentire agli sciatori di raggiungere le piste da sci della Riserva Bianca.

Confermati i collegamenti integrati San Fruttuoso Link, treno + battello in un unico biglietto, che permettono di raggiungere Punta Chiappa e la baia di San Fruttuoso con interscambio treno/battello a Camogli, treno + bus di Trenitalia, in collaborazione con Tpl Linea per raggiungere i borghi marinari più suggestivi digitando come stazione di origine o destinazione Bergeggi, Noli, Varigotti e Finalborgo su tutti i sistemi di vendita Trenitalia e il “Genova Airlink“, collegamento diretto con autobus tra la stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l’Aeroporto Cristoforo Colombo che permette di imbarcarsi dall’aeroporto di Genova lasciando a casa la propria auto e arrivando direttamente in aeroporto con un unico biglietto.

GLI ANIMALI VIAGGIANO GRATIS

Viaggiare in treno diventa ancora più divertente e inclusivo. Dal 1° dicembre all’8 gennaio, gli amici a quattro zampe viaggiano gratis tutti i giorni su Frecce e Intercity. A bordo dei treni del Regionale il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

Chi viaggia con la famiglia, a bordo di Frecciarossa, Intercity e treni Regionali può trovare posti dedicati ai passeggini. I Regionali Pop e Rock sono dotati anche di un’area nursery dedicata e del “poggiabimbo”.

Con la nuova promo Full valida sui treni regionali si viaggia per un intero mese su tutta la rete della regione scelta. Pensata in particolare per chi preferisce garantirsi la flessibilità di viaggiare all’interno di tutta la regione, la promo Full è acquistabile sui canali digitali di Trenitalia per i primi tre mesi del 2023, dal 25 dicembre per chi sceglie di utilizzarla a gennaio. E ancora agevolazioni dedicate ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con il regionale grazie alle promozioni Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 che consentono di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi ed effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci. Per il fine settimana è possibile usufruire di Weekend Insieme, per viaggi senza limiti a soli 22 euro a persona. Inoltre, per gli abbonati regionali Viaggia con me per spostarsi gratuitamente su tutti i treni regionali insieme a chi ha acquistato un biglietto.