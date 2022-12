Dal Ministero contributi a Cairo, Borghetto e Quiliano per i “parcheggi rosa”

Savona. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato a tre Comuni savonesi contributi economici per la realizzazione di “parcheggi rosa”, cioè gli stalli riservati alle donne in gravidanza e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni, o parcheggi riservati a persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale.

I Comuni sono Cairo Montenotte, che riceverà 5.500 euro, Borghetto Santo Spirito e Quiliano, ai quali andranno 1.500 euro ciascuno.

A Borghetto due “parcheggi rosa” erano stati inaugurati a gennaio nella zona di piazza Libertà, davanti a Palazzo Pietracaprina, e sull’Aurelia all’altezza dell’ex farmacia comunale.

A Cairo l’istruttoria per la creazione delle aree di sosta riservate alle donne incinte era invece partita ad agosto, quando la giunta aveva dato approvazione alla delibera relativa. I posti saranno: uno in via Baccino (ospedale); uno in via Colla (zona istituti di credito); uno in via F.lli Francia (asilo nido); uno in corso Dante; corso Mazzini (centro storico); uno in via Colletto (zona Farmacia); uno in viale della Libertà (Farmacia – Ufficio Postale); uno in corso Stalingrado (Ufficio Postale); uno in via Indipendenza (Scuole); uno in via della Repubblica (stadio Vesima); uno in corso XXV Aprile (piscina).