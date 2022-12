Croce Bianca Savona, mille servizi al mese e cambia il rapporto con i giovani: “Sempre più ambiziosi”

Savona. Giovanni “Nanni” Carlevarino, presidente della Croce Bianca di Savona, una delle realtà più attive della provincia, traccia uno spaccato interessante, tra presente e futuro, che avrà modo di far riflettere: il volontariato oggi, i problemi degli enti come la “Bianca”, uno sguardo al mondo della protezione civile, ogni giorno messo a dura prova dal susseguirsi di calamità naturali, ma soprattutto com’è cambiato il rapporto con i giovani, che restano l’intelaiatura base delle pubbliche assistenze e, ancor prima, costituiscono un prezioso punto di riferimento per interesse, prospettive, valori.

“Intanto – esordisce Nanni Carlevarino – vorrei anch’io inviare i migliore auguri alla consorella Croce Bianca di Albenga per i suoi 110 anni e un pensiero al suo presidente Dino Ardoino, maestro per le nostre attività e esempio nella vita”.

Quali sono le difficoltà che incontrate in questo momento?

“La Bianca di Savona supera i mille servizi al mese, un impegno, come si può capire, non indifferente. Come tutti dobbiamo tenere sotto controllo i conti della sede, ambulatori compresi, per via delle bollette. Si sono poi raddoppiati i tempi per avere un’ambulanza nuova, ma per fortuna abbiamo un parco mezzi ampio e sufficientemente moderno. Possiamo aspettare senza compromettere il servizio”.

Avete volontari a sufficienza?

“Dobbiamo ragionare in termini aziendali, come si conviene ai giorni nostri. Il volontariato non manca, anche se è cambiato, ma possiamo garantire un servizio adeguato anche grazie ai nostri dieci autisti-dipendenti”.

Volontariato diverso? Come? Perché?

“I giovani vengono da noi, ma rispetto alla mia generazione sono più attratti dai progetti, dalle prospettive, piuttosto che dal semplice impiego del loro tempo libero. Questa considerazione deve essere intesa come una risorsa, non un difetto. Noi avevamo il lavoro, loro oggi devono sopravvivere. Ma tra noi c’è dialogo: parliamo, ci confrontiamo. I giovani capiscono che c’è un impegno cui far fronte, ore e notti da coprire, ma vogliono dare di più, sono in sostanza più ambiziosi. Per esempio c’è una maggior attenzione verso l’ambiente e la protezione civile. Ci stiamo pensando”.

Come?

“Questo non lo sappiamo ancora, perché già così fatichiamo a far fronte ai nostri compiti d’istituto, non possiamo fare il passo più lungo della gamba. È però un tema che prima o poi dovremo affrontare. Oggi noi siamo di supporto alla protezione civile per i compiti che ci riguardano, ma nell’ambito dell’Anpas nazionale (l’associazione che raggruppa tutte le pubbliche assistenze, ndr) abbiamo iniziato un confronto sul tema della protezione civile, cioè se entrare a farne parte in modo più diretto. Dove può portare in questo momento è presto per dirlo”.

Com’è la situazione del soccorso a Savona?

“Direi buono, grazie all’impegno e alla collaborazione con le consorelle, le unità di Croce Rossa, la struttura del 118. A Savona nessuno resta per strada senza essere soccorso in modo tempestivo e adeguato”.