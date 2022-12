Croce Bianca di Dego a rischio chiusura: “Nessun candidato per il direttivo, mancano i volontari”

Dego. Croce Bianca di Dego a rischio chiusura per mancanza di volontari. A lanciare l’allarme è la stessa pubblica assistenza che chiede aiuto al Comune per risolvere il problema, “altrimenti – dicono – saremo costretti a gettare la spugna”.

C’è tanta preoccupazione, mista ad amarezza, nelle parole dell’attuale presidente Pino Sicco che da ben 17 anni è a capo dell’associazione. Oggi ha 70 anni e le energie sono meno, si augura quindi che qualcun altro si prenda l’onore e la responsabilità del suo ruolo, cosa che finora non è avvenuta. Il 25 novembre scorso, infatti, erano previste le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Croce Bianca di Dego, per la naturale scadenza triennale, ma ciò non è potuto avvenire a causa della mancanza di candidati. Il consiglio in carica ha così deciso di proseguire per altri 6 mesi prima di riproporre nuove elezioni. Se anche in questo caso non ci saranno candidature, la pubblica assistenza chiuderà, dopo decenni di servizio.

“Come amministratori e cittadini ci auguriamo che questo non avvenga – commenta Paolo Grenno, capogruppo di maggioranza – in quanto perdere una realtà importante come quella deghese in un territorio che presenta già grosse criticità legate ai servizi di trasporto sanitario e della gestione delle emergenze, renderebbe la situazione preoccupante. Auspichiamo che si riesca a trovare una soluzione e a comporre un nuovo consiglio direttivo grazie alla volontà dei militi attualmente iscritti e magari con qualche nuovo innesto che porti forze fresche, il tutto per permettere alla Croce Bianca di continuare la sua fondamentale opera”.

La sede della Croce Bianca di Dego

Ed è proprio questo l’augurio del presidente Sicco che da anni impegna tempo e fatica come milite ed ora è fortemente rammaricato e preoccupato per la situazione: “Noi cerchiamo di far capire che la nostra presenza sul territorio (Dego, Piana Crixia, Rocchetta di Cairo, Merana e Spigno Monferrato) è indispensabile, specialmente per i codici di una certa gravità (rossi e gialli). Il convincimento che si è instaurato nella gente è che se non c’è Dego ci sono Cairo, Carcare, Altare ecc a sopperire ai turni scoperti, scordandosi che interventi tardivi sono perlopiù deleteri e inutili. Soprattutto considerando che viviamo in un territorio dove non c’è più un pronto soccorso e la maggior parte della popolazione è anziana. Così si mette in pericolo l’incolumità delle persone che rischiano di non avere nessuno che le vada a prendere quando stanno male”

Sicco, che è anche referente Anpas per la Valbormida,poi sottolinea: “Il problema della carenza di volontari non riguarda solo Dego, ma tutto il territorio. Alcune croci sono messe peggio di noi, che comunque durante l’anno possiamo fare affidamento su una quartina di militi, anche se il numero è troppo esiguo, considerando che ci sono da coprire 4 turni e quindi servirebbero una ventina di persone al giorno. Al momento una cosa impensabile”.

L’appello quindi è rivolto ai giovani e a tutti coloro che hanno voglia di mettersi a disposizione per la comunità: “La nostra associazione non è come le altre, noi cerchiamo di salvare la vita alle persone, il nostro ruolo è sì molto impegnativo, ma fondamentale. Quindi non vogliamo scetticismo e indifferenza, ma attenzione e aiuto concreto indispensabile per evitare la situazione peggiore, ovvero la chiusura, e lasciare il nostro territorio senza un servizio importantissimo”, conclude Sicco.