Covid, Rosso (FdI): “Con obbligo tamponi per chi arriva dalla Cina agito tempestivamente a tutela degli italiani”

Liguria. “Non abbiamo avuto alcuna indecisione ad indicare la strada dei tamponi per monitorare e sequenziare le possibili varianti in arrivo dalla Cina perché in questi casi la tempestività è fondamentale “. Così commenta l’onorevole Matteo Rosso, membro della commissione Sanità e vice responsabile nazionale del dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia l’iniziativa con cui il ministro Schillaci “ha raccolto i primi allarmi e si è attivato nei contatti con le autorità competenti degli Stati Ue per definire strategie condivise”.

“Già da sabato 24 dicembre – ricorda Rosso – il Governo si è attivato ed ha caldeggiato il sequenziamento dei tamponi fatti all’aereoporto di Malpensa. Con l’ordinanza di ieri che rende i tamponi antigenici obbligatori, e il relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina – e in transito in Italia – l’Italia sarà il primo Paese in Europa ad adottare questa misura ma ci si è spinti oltre, come ribadito oggi in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha spiegato di aver chiesto al Ministro Schillaci e al Ministro Salvini di scrivere al Commissario europeo di competenza per definire una linea comune”.

“Questo si rende necessario perché la maggior parte degli arrivi dalla Cina non sono con voli diretti, ma con scali – spiega Rosso -. Non abbiamo mai smesso di porre attenzione alla questione Covid e questo è dimostrato dalle campagne di sensibilizzazione per i vaccini e interventi come questi proteggono gli italiani anticipando le possibili criticità senza intaccano le libertà individuali. Si mantiene il passo intrapreso dal Governo: pragmatico, efficace e mai ideologico”.