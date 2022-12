Covid, l’assessore Gratarola: “8mila vaccini a settimana, la campagna prosegue”

Liguria. Il possibili “mix” di virus influenzale e di positività al Covid mette in allarme le strutture sanitarie della Liguria, come si è dimostrato nei giorni scorsi con l’afflusso ai pronto soccorso e una situazione virale che ha visto una impennata di pazienti.

Per questo il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di incrementare la campagna vaccinale per il Covid 19. Il consigliere ha ricordato la ripresa della circolazione del virus pandemico e ha segnalato la necessità di un piano di preparazione per la nuova stagione autunnale e invernale.

Nel documento discusso nella seduta odierna del Consiglio regionale si evidenzia come solo la vaccinazione risulta essere l’unica arma efficace per contrastare la diffusione dei contagi e un possibile peggioramento clinico che andrebbe a incidere su pressione ospedaliera e sistema sanitario, con il rischio di un nuovo blocco delle attività sanitarie specialistiche.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha assicurato che l’offerta vaccinale è in grado di soddisfare la domanda e le complessive richieste vaccinali sul territorio ligure, secondo il piano regionale previsto.

Nel merito: “Grazie ad un sistema modulare il sistema per la campagna vaccinale può rispondere subito anche ad un eventuale aumento della domanda”. L’assessore ha spiegato che nell’ultimo mese sono state somministrate 35 mila dosi, con media di 8 mila vaccini alla settimana, e che sono state attivate campagne informative per incrementare l’adesione e aumentare i livelli di sicurezza sanitaria.

Gratarola ha evidenziato la necessità di azioni preventive per contrastare la diffusione del virus nella stagione invernale e la volontà della Regione di proseguire in questa direzione operativa.