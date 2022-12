Covid, in Liguria casi in diminuzione nelle ultime settimane. Gratarola: “Importante vaccinarsi per convivere con il virus”

Liguria. Sono oltre 3 milioni e 700 mila le dosi di vaccino somministrate in Liguria dall’inizio della pandemia del Covid19. Di queste 186.896 sono le second booster (quarte dosi) e 6.999 le ulteriori dosi di richiamo (quinte dosi). L’appello delle istituzioni liguri, rilanciato anche dalla campagna promossa da Regione Liguria e Alisa “No vax no party, si vax sì parte”, è quello di vaccinarsi sia contro il covid sia contro l’influenza per mettersi in sicurezza, specie dalle forme più gravi delle malattie.

“Siamo nella fase di plateau per quanto riguarda l’influenza e assistiamo ad una diminuzione della diffusione del Covid – spiega Angelo Gratarola, assessore alla Sanità della Regione Liguria – ma non dobbiamo abbassare la guardia e tenerci pronte ad affrontare nuove ondate, in un contesto nel quale abbiamo imparato a convivere con il Covid. La vaccinazione resta la via più efficace per combattere il virus e, anche durante il periodo delle festività, sono attivi gli hub vaccinali con accessi diretti o su prenotazione”.

“Il quadro epidemiologico – aggiunge Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – mostra una diminuzione dell’incidenza e il numero di positivi ricoverati nel giro di poco più di due settimane da 600 a 400. Anche la media giornaliera dei nuovi positivi in ospedale è scesa drasticamente: siamo passati dai 67 della seconda settimana di dicembre, a meno di 35 oggi. Guardiamo con attenzione a quanto accade in Cina dove, contrariamente a quanto avvenuto in Europa, la popolazione è quasi interamente suscettibile, perché durante i recenti periodi di restrizioni il virus ha circolato poco e la copertura vaccinale è bassa. Questo favorisce la diffusione del virus in quel territorio e anche nelle forme più gravi. Il rischio che in futuro si formino nuove varianti esiste, ma sottolineiamo che, al momento, a fronte di un numero elevato di casi di Covid in Italia, comunque, i casi importati sono una piccolissima parte”.

Anche durante il periodo delle festività le vaccinazioni proseguono con le consuete modalità: prenotazione attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it e tutti gli strumenti del Cup Liguria. Gli orari delle sedi vaccinali sono stati aggiornati per la prima settimana di gennaio con le seguenti modalità comunicate da ciascuna ASL:

ASL 2

Resta aperta il giorno 4 gennaio la struttura vaccinale del Palacrociere di savona sia su prenotazione sia in modalità ad accesso diretto dalle 13.30 alle 17.30.

ASL 1

Al Palasalute di Imperia si possono effettuare le vaccinazioni nei giorni 2 e 5 gennaio dalle 14 alle 19. Nel corso della prossima settimana saranno rimodulati gli orari disponibili a partire dal 9 gennaio anche nelle sedi di Sanremo e Bordighera.

ASL 3

L’Hub di Sala Chiamata del Porto, al fine di favorire l’accesso alle vaccinazioni anticovid e antinfluenzale, estende al 2023 l’accesso diretto come attività straordinaria in occasione delle festività. Dal 2 gennaio, quindi, i cittadini potranno continuare a recarsi senza appuntamento per vaccinazioni anticovid e antinfluenzale, anche abbinate, nella sede di piazzale San Benigno 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.30 (adulti e i maggiori di 12 anni). Si ricorda che alle vaccinazioni pediatriche (sino a 11 anni compiuti) è riservato un accesso dedicato tutti i mercoledì.

Nella festività nazionale del 6 gennaio l’Hub non sarà operativo.

Si aggiunge che dal 2 gennaio l’Hub di Villa Bombrini sospenderà temporaneamente l’attività per consentire l’esecuzione di lavori di adeguamento finalizzati a una più efficiente gestione dei flussi operativi. Le attività svolte a Villa Bombrini – tamponi, diagnostica e vaccinazione antinfluenzale – saranno regolarmente erogate presso la sede di Sala Chiamata del Porto.

Orari Sala Chiamata del Porto per tutte le attività:

– da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.30 (sabato, domenica e festivi chiuso)

ASL 4

L’hub vaccinale di piazza Leonardi a Chiavari continua ad essere aperto i giorni Lunedì mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 14. E’ prevista la modalità con accesso diretto dalle 11.

ASL 5

L’attività di vaccinazione su prenotazione nei tre distretti di Asl 5 seguirà nei primi 10 giorni di gennaio il seguente calendario: La Spezia, ex Fitram, lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 13.30; Sarzana, hub San Bartolomeo, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; Levanto il 4 gennaio, dalle 8 alle 13.