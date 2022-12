Covid, Bassetti: “Basta tamponi a tutti, altrimenti collasso dei pronto soccorso da qui a Natale”

Liguria. “Dobbiamo necessariamente cambiare le norme Covid, perche’ in caso contrario gli ospedali rischiano il collasso da qui a Natale e questo non per la malattia respiratoria, ma per regole assurde che creano difficolta’ ai Pronto Soccorso”.

E’ il commento Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha rilasciato oggi pomeriggio all’agenzia di stampa Agi in relazione al “quadro drammatico – secondo quanto detto dal ministro della Salute Orazio Schillaci – rappresentato dai parenti dei pazienti che hanno raccontato di disagi immensi nei Pronto Soccorso della Capitale”.

Questa posizione dell’infettivologo genovese è nota da tempo: da diversi mesi, infatti, Matteo Bassetti è in prima linea per chiedere alla politica di cambiare le regole e i protocolli di gestione sanitaria del covid per evitare di mettere sotto stress la macchina sanitaria.