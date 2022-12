Costa Smeralda diventa “palcoscenico galleggiante” del Festival di Sanremo: ogni sera un collegamento con l’Ariston

Liguria. Costa Crociere sarà protagonista a Sanremo per l’evento musicale più atteso dell’anno. Anche nel 2023, per il secondo anno consecutivo, una nave della compagnia battente bandiera italiana, Costa Smeralda, farà da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta con il Teatro Ariston.

Ogni sera Costa Smeralda ospiterà artisti straordinari, che con le loro performance coinvolgeranno il pubblico in vere e proprie feste, nel contesto unico della nave illuminata in rada di fronte a Sanremo. Il primo di questi artisti ad essere stato ufficializzato dalla Direzione Artistica è Salmo, che sarà a bordo sia nella serata di apertura, martedì 7 febbraio, sia in quella finale, sabato 11 febbraio. Gli altri artisti che andranno in scena su Costa Smeralda saranno svelati nel corso dei prossimi giorni.

“La nostra presenza a Sanremo sarà ancora più spettacolare rispetto allo scorso anno. Dal nostro palco galleggiante vedrete quanto ci si possa divertire su una nave come Costa Smeralda, perché ospiteremo qualcosa di più di semplici esibizioni: saranno dei momenti in cui ballare, cantare, stare bene insieme agli altri e vivere emozioni da ricordare” – ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.

In occasione di questo appuntamento unico, Costa Crociere ha organizzato la crociera-evento più esclusiva e sensazionale di sempre, dedicata a una selezione dei suoi migliori agenti di viaggio, e a una selezione dei suoi clienti italiani e iscritti al C|Club, il loyalty club della compagnia. Nove giorni e otto notti, dal 4 al 12 febbraio 2023, a bordo di Costa Smeralda, ormeggiata davanti alla splendida cornice di Sanremo, durante la quale gli ospiti potranno vivere il meglio della musica, il meglio della gastronomia, il meglio della pasticceria e il meglio della comicità italiane.

Un programma di appuntamenti mai visto prima su una nave da crociera, in cui Costa ha voluto riunire la presenza di partner d’eccellenza con cui il brand collabora abitualmente, e che rendono speciali le sue crociere. Oltre alla possibilità davvero unica di assistere ai collegamenti con il Teatro Ariston, vivendo l’evento mediatico più ambito dell’anno dal suo “palco galleggiante”, gli ospiti a bordo potranno godersi esperienze esclusive create per l’occasione, che cambieranno ogni giorno.

Durante tutta la settimana sanremese, infatti, la crociera-evento di Costa Smeralda avrà dei protagonisti d’eccezione: Angelo Pintus, Iginio Massari e Bruno Barbieri. Più altri grandi nomi che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Iginio Massari, internazionalmente riconosciuto come il Maestro dei Maestri della pasticceria, e Bruno Barbieri, lo chef 7 stelle in carriera, racconteranno la storia dell’evento musicale italiano più famoso al mondo attraverso il gusto, proponendo ogni giorno un dolce e un piatto dedicati a Sanremo. Inoltre, incontreranno gli ospiti a bordo nel corso di workshop ed eventi dedicati. Un altro appuntamento da non mancare sarà lo spettacolo di Angelo Pintus, il comico più divertente del momento.

Il programma della crociera di Costa Smeralda comprende anche degustazioni, anteprime, workshop, corsi sportivi, solo con i migliori esperti tra i partner di eccellenza di Costa.

Ogni giorno un aperitivo spettacolare dedicato ad un genere musicale, spaziando dal jazz al pop, dal lounge al rock e alle grandi colonne sonore del cinema, in collaborazione con grandi partner come Ferrari Trento e Heineken. Anche il wellness avrà un tocco speciale grazie a Technogym, con corsi e attrezzature all’avanguardia. Cinque workshop permetteranno di conoscere direttamente, oltre a Iginio Massari, anche altri grandi professionisti dell’eccellenza, come i sommelier Ferrari Trento con lo chef stellato Edoardo Fumagalli e, per gli appassionati di fotografia, i professionisti Canon.

Non solo. Gli ospiti di Costa Smeralda potranno anche scendere a terra e vivere l’atmosfera di Sanremo in questo periodo speciale, oltre a scoprire le bellezze del territorio sanremese e ligure.

COSTA SMERALDA, AMMIRAGLIA ITALIANA DI COSTA CROCIERE

Costa Smeralda, insieme alla gemella Costa Toscana, è la nave più innovativa della flotta battente bandiera italiana di Costa Crociere. Costruita nel cantiere Meyer di Turku (Finlandia), è entrata in servizio nel dicembre 2019.

INNOVATIVA E SOSTENIBILE

Costa Smeralda è stata progettata per essere una vera e propria “smart city” itinerante, dove si applicano soluzioni sostenibili e concetti di economia circolare per ridurre l’impatto ambientale. Grazie all’utilizzo del gas naturale liquefatto è possibile eliminare quasi totalmente l’immissione in atmosfera di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), abbassando significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (sino al 20%). L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che sono parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.

AMMIRAGLIA DI NUOVA GENERAZIONE, IN STILE ITALIANO

Costa Smeralda è un tributo all’Italia, a ciò che rende amato e apprezzato il nostro Paese nel mondo. A partire dal nome della nave, che rimanda ad una delle più belle aree turistiche della Sardegna, e dal nome dei suoi ponti e delle aree pubbliche, tratti da famose località e piazze italiane. Da Palermo (ponte 4), sino a Trieste (ponte 20), Costa Smeralda è un vero e proprio tour nel Bel paese, con tanti spazi in cui condividere momenti di divertimento, gusto e convivialità.

Il design interno è il risultato di un progetto creativo unico, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location il meglio dell’Italia. Per realizzarlo Tihany si è avvalso della collaborazione di un pool internazionale di quattro prestigiosi studi di architettura, Dordoni Architetti, Rockwell Group, Jeffrey Beers International e Partner Ship Design, chiamati a disegnare le diverse aree della nave. Al fine di creare un’esperienza di design autenticamente “Made in Italy”, gli arredi di Costa Smeralda, l’illuminazione, i tessuti e gli accessori sono stati scelti in collaborazione con prestigiose aziende italiane, come Molteni&C (divani e sedie), Roda (forniture per arredamento aree esterne e interne), Flos (luci decorative), Dedar e Rubelli (tessuti, tappezzeria, sedie, divani). Questi marchi fanno parte di una squadra di 15 rinomati fornitori italiani, tra cui figurano anche aziende come Kartell, Poltrona Frau e Alessi.

Il design italiano è inoltre protagonista nel CoDe – Costa Design Museum, il primo museo realizzato su una nave da crociera, a cura di Matteo Vercelloni. Lo spazio si sviluppa su 400m2 ed è pensato per cogliere lo spirito del “gusto italiano” attraverso una selezione di oltre 470 pezzi.

UNA NAVE DA GUSTARE

Costa Smeralda propone un’offerta gastronomica davvero incredibile, con ben 21 tra ristoranti e aree dedicate alla gastronomia.

L’eccellenza del gusto a bordo è rappresentata dai piatti firmati da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Questo fantastico trio di chef di fama internazionale è andato alla scoperta delle autentiche ricette locali dei luoghi visitati dalle navi Costa, che vengono proposte tramite i Destination Dish e i menù del ristorante Archipelago. I Destination Dish sono singoli piatti che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente. Sono disponibili nei ristoranti principali di Costa Smeralda, inclusi nel prezzo della crociera. Il ristorante Archipelago permette di vivere un’esperienza culinaria davvero unica, con tre menù tra cui scegliere, uno per ogni chef. I menù sono composti da 5 piatti raffinati, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Anche il concept e il design del ristorante sono del tutto innovativi. Archipelago è fatto da tavoli “isole”, per vivere un’esperienza più intima, delimitate da una struttura in rame che abbraccia i pezzi unici di “driftwood”, installazioni fatte di legni restituiti dal mare. Un’attenzione particolare è riservata al tema della sostenibilità. I menù a firma degli chef, così come i Destination Dish, sono stati creati con grande cura nella scelta delle materie prime, provenienti in prevalenza da produttori locali, e nel loro trattamento, con l’obiettivo di evitare gli sprechi alimentari. Non solo. I legni dei “driftwood” che arredano le isole sono stati recuperati grazie ai “Guardiani della Costa”, il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso da Costa Crociere Foundation. Per ogni cena che si degusterà ad Archipelago, Costa Crociere donerà parte del ricavato proprio a Costa Crociere Foundation per sostenere progetti ambientali e sociali.

La Pizzeria Pummid’oro propone l’autentica pizza italiana, fatta a regola d’arte. Le pizze di questa pizzeria sono realizzate con lievito madre, pomodori San Marzano DOP, farine pregiate, e mozzarella freschissima prodotta direttamente a bordo, in “mini-caseifici” dove grazie a macchinari speciali si lavora la migliore cagliata campana, creando mozzarelle, burrate, bufale, e molto altro per tutte le necessità della cucina di bordo.

L’Osteria Frescobaldi è il primo ristorante fronte mare della famosa famiglia di produttori di vino. Uno spazio contemporaneo, ma che guarda alla tradizione toscana. Un wine bar dove sedersi per un bicchiere del miglior vino rosso o gustare una cena dai sapori prelibati e autentici, proprio come in una moderna azienda vinicola. Inoltre, in questo spazio si può provare la “Frescobaldi Experience”: un’esperienza di degustazione guidata dai sommelier di bordo che, grazie all’utilizzo della realtà aumentata, proietta gli ospiti direttamente all’interno del Castello di Nipozzano, la tenuta principale di Frescobaldi.

Per chi vuole provare sapori più esotici c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il ristorante Teppanyaki è un mix di alta gastronomia e show, che grazie alla maestria degli chef diventa una vera e propria forma d’intrattenimento. Sushino at Costa è un sushi bistrot sul mare pensato per offrire un’autentica esperienza giapponese, all’aperitivo, a pranzo o a cena. Da non perdere anche il Kiki Poke, uno spazio interamente dedicato al famoso piatto hawaiano a base di pesce crudo marinato.

Il Salty Beach è l’ideale per gli amanti dello street food, mentre il Green & Heathy Food offre piatti leggeri e gustosi, con molte proposte vegetariane.

Per le famiglie con bambini è disponibile un intero ristorante, con design e menù studiati appositamente per loro, mentre nel Food LAB gli ospiti possono sperimentare le loro abilità in cucina sotto la guida degli Chef Costa, oppure imparare a creare cocktail perfetti con i barman Costa.

Per godersi un drink o una “dolce pausa” in totale relax c’è solo l’imbarazzo della scelta con ben 19 bar, tra cui i bar tematici in collaborazione con grandi partner italiani e internazionali. Come il Caffè Vergnano 1882, dove sorseggiare un buon caffè; il Campari lounge e l’Aperol Spritz bar, dedicati ai cocktail italiani più famosi nel mondo; il Ferrari Spazio Bollicine, con tutte le proposte della famosa cantina trentina; Nutella at Costa, l’area dedicata a Nutella® in tutte le sue ricette; la gelateria Amarillo, per un cremoso gelato artigianale con prodotti Agrimontana di prima qualità.

UN MARE DI DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Costa Smeralda propone un ricco programma di intrattenimento, da sempre uno dei fiori all’occhiello della compagnia italiana, con spettacoli e attività che vengono proposti in contemporanea in diverse aree della nave. L’offerta è ancora più ricca e caratterizzata da sorprese e innovazioni tecnologiche. Gli ospiti potranno provare l’emozione di essere al centro dello spettacolo con le performance di ballerini pop e hip-hop, artisti acrobatici, digital games, party a tema, come la Silent Night, il talent “The Voice of the Sea” e il “Trilogy Show”, una trilogia di tre spettacoli creati appositamente per la nave.

Il “cuore” dell’intrattenimento è il Colosseo, uno spazio a centro nave dislocato su tre ponti, dedicato ai migliori spettacoli. Gli schermi luminosi, posizionati sia sulle pareti sia sulla cupola, offrono la possibilità di creare una storia diversa in ogni porto di scalo e in ogni momento del giorno, dall’alba al tramonto. Intorno alla piazza si affacciano alcuni dei principali lounge bar a tema, dove poter sorseggiare un calice di bollicine Ferrari o un cocktail Campari, ammirando il mare dalla grande parete a vetrate.

Piazza di Spagna è invece una grande scalinata affacciata a poppa, su tre ponti: il luogo ideale per i momenti di intrattenimento degli ospiti, sia grandi che piccoli, con una balconata all’aperto sull’ultimo ponte il cui pavimento di cristallo fa vivere l’emozione di volare sul mare. Piazza Trastevere, a prua della nave, è il punto di incontro di tre diverse esperienze a bordo: shopping, degustazione. Un altro punto suggestivo e panoramico è la Passeggiata Volare, che raggiunge il punto più alto della nave a 65 metri d‘altezza.

Da non perdere anche l’AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, e il teatro Sanremo, che diventa discoteca durante la notte. Le aree dedicate ai bambini e ragazzi sono completamente rinnovate, con una nuova area dedicata ai videogames, lo Squok Club, e tante sorprese per i più piccoli con Peppa Pig e i PJ Masks.

UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX

Una crociera a bordo della nuova Costa Smeralda significa divertimento ma anche relax, grazie all’area benessere Solemio Spa, dotata di salone di bellezza, sauna, hammam, una piscina talassoterapica, 16 sale trattamenti e le stanze del sale e della neve. La Solemio Spa propone un portfolio di trattamenti da condividere con una persona cara, con pacchetti speciali disegnati su misura per la famiglia e per la coppia. La palestra Virtus Gym è attrezzata con le ultime novità Technogym: gli ospiti possono scegliere se allenarsi liberamente oppure con l’aiuto di un personal trainer, partecipare a lezioni di group cycling o rilassare il corpo con yoga e pilates.

Per rilassarsi e godersi il sole sono disponibili quattro piscine, di cui una coperta con acqua salata, con la novità del beach club, che ricrea l’atmosfera di una vera e proprio stabilimento balneare.

LO STILE ITALIANO ANCHE IN CAMERA

Confortevoli ed eleganti, anche le camere rispecchiano perfettamente lo stile e il gusto italiano. Gli spazi sono infatti stati progettati dallo studio milanese Dordoni Architetti e ripercorrono i colori e le geometrie delle città di riferimento di ogni ponte, donando allo spazio interno luminosità e accoglienza. La nuova categoria di camere con “terrazza sul mare” offre una splendida dependance dove fare colazione, sorseggiare un aperitivo o semplicemente godersi il rumore delle onde. Le camere ospiti a bordo di Costa Smeralda sono in tutto 2.612, di cui 28 suite, 106 camere con terrazza, 1.522 camere con balcone, 168 camere esterne e 788 camere interne.

ITINERARI: IL MEGLIO DEL MEDITERRANEO

Per tutto il 2023 Costa Smeralda offre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra città d’arte, cultura, isole e spiagge da sogno. L’itinerario comprende Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma.