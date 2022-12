Corsi di lingue e informatica all’Istituto “Mazzini-Da Vinci”

Savona. L’Istituto Professionale “Mazzini-Da Vinci” organizza anche quest’anno corsi di lingua francese e russa e corsi di informatica.

I corsi, tenuti da docenti della scuola o del centro Ellea Eurolingue, sono rivolti a tutti coloro che vogliono acquisire competenze di primo livello nella lingua russa (livello A1, secondo la certificazione TRKI) o approfondirle in francese (livello B1 della certificazione DELF).

I corsi di informatica sono basati sui protocolli ICDL per le certificazioni “Full standard” e “Image editing” per la grafica (per approfondimenti sulle certificazioni ICDL, si può consultare il sito ufficiale www.icdl.it).

Tutti i corsi si svolgeranno nella sede centrale della scuola in via Aonzo 2, da martedì 10 gennaio, nella fascia oraria 17.00-19.00. Il corso di francese avrà la durata di 40 ore suddivise in 20 incontri, il corso di russo sarà di 30 ore (15 incontri), quelli ICDL “Full standard” e ICDL “Image editing” di 20 ore ciascuno (10 incontri).

I costi sono di 200 € (ridotti a 100 € se l’iscritto fa parte del personale della scuola) per i corsi di francese e russo e di 150 € (ridotti a 70 € se l’iscritto fa parte del personale della scuola). Per il corso di francese è previsto un libro di testo, il cui costo (19,20 €) non è compreso nella quota di iscrizione.

Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail della scuola all’indirizzo svis00600t@istruzione.it indicando nell’oggetto quale tipo di corso si intende seguire e, nel corpo del messaggio, i propri dati essenziali: cognome, nome e recapito telefonico.

La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo dopo che la scuola confermerà a ciascun iscritto l’attivazione del corso prescelto (i corsi saranno attivati previa valutazione dell’effettiva sostenibilità finanziaria degli stessi).

Le iscrizioni si chiuderanno il 18 dicembre. In caso di eccesso di richieste rispetto ai posti disponibili, la priorità sarà data in base all’ordine cronologico in cui sono pervenute le domande alla scuola.