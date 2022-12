Coronavirus, l’epidemiologo: “Ci stiamo avvicinando alla fine della pandemia. Cina? Attenti ma non preoccupati”

Liguria. “Preoccupazione no, attenzione sì. La Cina è l’unico Paese del mondo che aveva deciso di perseguire l’obiettivo zero Covid adottando strategie pesanti. Ma di fronte alle sub-varianti di Omicron possiamo mettere tutte le barriere che vogliamo: è difficile azzerare i contagi. Alla luce dell’elevata trasmissibilità di queste varianti, in un territorio con milioni e milioni di persone, senza sapere quanti si sono vaccinati, è ovvio che la soglia di attenzione deve salire. Con una popolazione così suscettibile possono emergere varianti meno virulente ma più cattive. Ecco perché i policy maker hanno preso giustamente la decisione di controllare chi arriva dalla Cina: l’approccio di sanità pubblica si può considerare corretto”.

Così Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di igiene dell’ospedale San Martino, commenta gli sviluppi del Covid in Cina mentre oggi nei nostri reparti il virus più impegnativo non è più il Sars-Cov-2 ma quello dell’influenza stagionale. Ieri, considerato il rischio che in Europa si diffondano nuove pericolose varianti, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha disposto il tampone obbligatorio per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina che arrivano o transitano in Italia.

Ma è plausibile che dalla Cina si introducano varianti in grado di bucare completamente la protezione offerta dai vaccini? “Se vogliamo fare ipotesi, abbiamo visto che questo virus non ha interesse a diventare più cattivo ma più trasmissibile, perché è questo che lo avvantaggia – prosegue Icardi -. Se ci basiamo su quello che è successo dall’emersione del primo ceppo, abbiamo visto che l’evoluzione del virus porta a scavalcare in parte i vaccini, ma al momento non ci sono né evidenze né ipotesi che si possano selezionare varianti in grado di bucarli completamente. I vaccini in uso attualmente hanno l’mRna del ceppo ancestrale e di Omicron, e sono i più aggiornati. Rimane importante la sorveglianza: se fosse rilevata qualche variante filogeneticamente diversa tanto da poter destare preoccupazione, abbiamo comunque sufficiente tecnologia per intervenire”.

Insomma, la situazione cinese non allarma l’epidemiologo genovese. Che però invita a non abbassare la guardia: “Siamo tecnicamente nella fase 6 della pandemia, che è l’ultima. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine, almeno in Italia. Ma abbiamo davanti ancora gennaio, febbraio e un pezzo di marzo, mesi invernali in cui i virus respiratori sono predominanti”.

Partendo da questo presupposto, come comportarsi con mascherine e vaccini? “Se uno si sente più sicuro al supermercato o sul bus, abbiamo imparato che la mascherina può essere una barriera utile a limitare il contagio, così come l’igiene delle mani. Per le vaccinazioni, vale lo stesso discorso: abbiamo ancora due-tre mesi da affrontare, anche se gli indicatori ci dicono che i casi sono in calo. Chi non ha ancora fatto la quarta dose e ha ricevuto la terza da più di quattro mesi ricordi che il rischio contagio rimane per tutti, ma la differenza è che un non vaccinato (o un vaccinato da più tempo) ha molte più probabilità di sviluppare una forma grave che richiede l’ospedalizzazione”.

“Monitorare e controllare le eventuali varianti che arrivano dalla Cina è certamente un gesto di prudenza intelligente e utile”, ha commentato oggi il presidente ligure Giovanni Toti, precisando però che “i dati del Covid in Liguria sono tutti in discesa e ci dicono di una pandemia che sta mollando la presa, mentre al contrario quella influenzale sta raggiungendo il picco. Dovremo stare comunque molto attenti a osservare tutti i fenomeni”. “Oggi grazie ai vaccini, che dovrebbero essere frequentati di più dai cittadini, una pandemia come il Covid è diventata endemica – ha aggiunto Toti -. Si stima circa un milione di contagiati nel nostro Paese ma fortunatamente gli ospedali hanno pressioni molto inferiori a quelle che hanno avuto in passato.