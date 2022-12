Coppa Italia Promozione, al Corrent troppa nebbia: dopo 4 minuti sospesa Carcarese – Praese

CARCARESE – PRAESE 0-0



Dopo pochi minuti di gioco e il colloquio con i capitani, l’arbitro decide di rinviare il match

5’ L’arbitro ferma il gioco per parlare con i capitani e decidere se continuare a giocare data la fitta colpire di nebbia

2’ Subito pericolosa la Praese con Gaggero che entra in area sulla sinistra e lascia partire il tiro: Delfino è attento, anche sulla conclusione successiva

1’ Si parte alle ore 20:50

Partita in bilico fino all’ultimo minuto, prima il ritardo della squadra genovese, poi la nebbia che ha messo in dubbio la sfida, ma alla fine l’arbitro Trabucco ha deciso di giocare. Il fischio d’inizio posticipato alle ore 20:45

Carcare. Nel girone S1 di Coppa Italia, si decide all’ultima giornata la squadra che andrà in finalissima. La sfida è tra Carcarese e Praese, entrambe a punteggio pieno dopo i match contro Pietra Ligure e Ospedaletti.

Una partita dunque che le due formazioni non intendono sbagliare per raggiungere l’ultimo step, il più importante, di questa competizione dove hanno fin qui sempre ben figurato.

Per i valbormidesi, però, non sarà un compito facile, stasera infatti affronteranno una delle corazzate della Promozione ligure, che fin da subito ha occupato i piani alti della classifica e non si è mai nascosta dalla volontà di voler vincere campionato e coppa.

La squadra che si aggiudicherà la gara di oggi, se la vedrà in finale con la vincente tra Golfo Paradiso e Terros Sarzanese.

FORMAZIONI

CARCARESE: Delfino, Moretti, Mombelloni, Bonifacino, Spozio, Revello, Freccero, Bertoni, Gamba, Brignone, Canaparo. A disp.: Giribaldi, Alò, Bianchi, Manfredi, Basso Dematteis, Gavarone, Frumento, Prina. All. Loris Chiarlone

PRAESE: Scatolini, Decerchi, D’Amoia, Ymeri, Andreoni, Albertoni, Gaggero, Di Molfetta, Carubba, Morando, Tosi. A disp.: Gastaldo, Cosmi, Cristofaro, Rusca, Amedeo, Cacciano, Bruzzone, Piroli, Raso. All. Fabio Carletti

ARBITRO: Paolo Trabucco di Chiavari

ASSISTENTI: Dario Roscelli e Alessandro Cantoni di Chiavari