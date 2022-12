Controlli di carabinieri e polizia locale nell’Area T1 di Ceriale, due persone denunciate

Ceriale. Questa mattina i carabinieri di Ceriale, in collaborazione con la sezione operativa e radiomobile della compagnia di Albenga e il supporto del nucleo cinofili e del nucleo elicotteri di Villanova d’Albenga e con la partecipazione della polizia locale di Ceriale e Loano, hanno ispezionato l’Area T1 di Ceriale. I controlli sono avvenuti nell’ambito dei servizi di controllo alle aree degradate e abbandonate, spesso rifugio di sbandati e spacciatori.

Le operazioni, durate alcune ore, hanno permesso di individuare alcuni nascondigli e l’utilizzo abusivo della corrente elettrica. Al termine delle attività sono stati identificati un 52enne extracomunitario di nazionalità marocchina e un 30enne nigeriano, irregolari sul territorio nazionale, pregiudicati, noti alle forze dell’ordine.

I due, accompagnati in caserma ad Albenga per le attività di fotosegnalamento, sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Savona per occupazione e invasione di terreni ed edifici, furto di energia elettrica poiché si erano allacciati abusivamente ad alcune apparecchiature elettriche collegate al contatore del cantiere, nonché per violazione alla normativa sull’immigrazione.

I controlli delle aree periferiche e/o abbandonate e degli stabili in disuso sono costantemente monitorati dai carabinieri della compagnia di Albenga, al fine di garantire un controllo capillare del territorio.