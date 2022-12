Consiglio regionale, niente “bollo” per i veicoli del volontariato di protezione civile e Aib

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale della Liguria l’ordine del giorno 791, presentato da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) che impegna la giunta a estendere l’esenzione della tassa automobilistica ai veicoli di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato della Protezione civile e Aib con sede in Liguria e adibiti esclusivamente alle funzioni di protezione civile.

“In sessione di bilancio il consiglio regionale ha approvato all’unanimità il mio ordine del giorno per estendere l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale anche ai veicoli iscritti nel sistema ZeroGis (muniti del dispositivo acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) – dice Mai – Le auto in questione sono destinate al servizio di antincendio boschivo (AIB) e protezione civile di proprietà di gruppi iscritti nell’Elenco regionale del volontariato. Si tratta di mezzi che svolgono un importante lavoro sul nostro territorio, ma che a oggi non hanno potuto godere dello sgravio”.

“Con il denaro risparmiato si potrebbero acquistare dispositivi di protezione individuale e attrezzature per rafforzare il sistema ligure del volontariato di Antincendio boschivo e Protezione civile che è sicuramente tra i più efficienti d’Italia e che va salvaguardato”.