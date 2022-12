Consiglio comunale a Pietra Ligure, scontro sulle ville storiche del Trabocchetto: sospesa la seduta

Pietra Ligure. Non certo un clima natalizio al Consiglio comunale di Pietra Ligure, dove ieri sera, nel corso della seduta, è andato in scena un altro scontro tra il consigliere Mario Carrara e la giunta-maggioranza di palazzo Golli. A tenere banco la mozione sulle ville storiche del Trabocchetto e il progetto edilizio in itinere per il complesso della collina pietrese.

Da giorni è polemica aperta sulla pratica, con l’esponente di minoranza che non le ha certo mandate a dire rispetto alle ipotesi di restyling degli edifici dal valore storico, culturale e soggetti a vincoli. Per tutelare gli stabili si è persino costituito un Comitato cittadino, con il quale l’amministrazione comunale pietrese ha aperto subito il dialogo e il confronto, tanto è vero che il sindaco Luigi De Vincenzi aveva dichiarato di aver avviato già a suo tempo verifiche e accertamenti, in particolare con la Sovrintendenza, in merito agli aspetti tecnico-progettuali.

Nonostante questo, quando si è trattato di discutere il punto all’ordine del giorno, nello specifico la mozione, il dibattito si è immediatamente surriscaldato: Carrara ha rincarato sulle criticità sottolineate nel documento per quanto previsto dal Comune e dalla giunta comunale sulle ville storiche, sottolineando la volontà dell’amministrazione di procedere spedita con il progetto in barba ad ogni discussione e/o attenzione su possibili obblighi normativi legati al complesso da ristrutturare.

Puntuale è arrivata la precisazione del sindaco Luigi De Vincenzi e dello stesso vice sindaco e assessore Daniele Rembado, che hanno ribadito come non sia stata rilasciata, infatti, alcuna concessione edilizia e che la pratica è ancora in stand by proprio per gli approfondimenti in corso, in particolare con la Sovrintendenza. Si attendono, quindi, i pareri degli organi competenti prima di ogni possibile intervento sulle antiche ville di via Aldo Morello.

Una risposta che non è andata giù al consigliere Carrara, che ha iniziato una controreplica sulla quale si sono alzati i toni, con un vivace botta e risposta con il vice sindaco Rembado: uno scambio di battute al vetriolo, una lite che ha determinato la sospensione temporanea della seduta consiliare.

Non hanno abbandonato l’aula, però, quelli del Comitato, con giunta e maggioranza che si sono nuovamente espressi per tutelare il patrimonio storico ed architettonico, rivalutando la complessiva operazione immobiliare e quindi il futuro delle due ville storiche, anche alla luce di quelle che saranno gli elementi e le osservazioni che arriveranno dalla Sovrintendenza.