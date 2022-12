Consiglio Albenga, Distilo attacca: “Bilancio di previsione scadente. Pieno di promesse che non saranno realizzate”

Albenga. “Incredibile quello che questa amministrazione sta facendo. Ieri sera in Consiglio Comunale la maggioranza ha approvato un bilancio di previsione davvero scadente fatto di promesse che mai vedremo realizzate”.

Inizia così il nuovo attacco del consigliere comunale Diego Distilo alla maggioranza, in relazione al consiglio comunale andato in scena ad Albenga nella serata di ieri.

“La cosa più eclatante però è la spesa di quasi un milione di euro per una pista ciclabile che collegando quella attuale su viale martiri della foce porterà al ponte di bastia e terminare li. Invece di spendere questi soldi per fare circa 500 metri di pista ciclabile perché non li hanno spesi per crearne delle nuove in città?”.

“Di fatto nel centro città, tranne quella su viale Martiri, via Trieste e lungofiume, non vi sono altre piste ciclabili. È davvero sbalorditivo pensare di creare un tratto del genere senza pensare ai ciclisti che ogni giorno girano in città rischiando la vita”.

“Questa amministrazione verrà ricordata sicuramente per aver messo Albenga al buio , per aver creato una pista ciclabile inutilizzata e sopratutto per aver usato nell’anno 2022 116mila euro per sistemare i sanpietrini dei marciapiedi con soldi destinati alle barriere architettoniche, non che sistemare un marciapiede non lo sia ma abbattere i gradini esistenti è un altra cosa”.

“Oltre a quanto sopra hanno millantato ai 4 venti il progetto di recupero delle case Cicchero peccato però che gli immobili siano di altri e non del Comune di Albenga il quale non ha alcun diritto rispetto a qualsiasi imprenditore che voglia comprare quello stabile. Questa è l’amministrazione degli slogan e del poi lo faremo e sopratutto cari concittadini state attenti perché qua se si svegliano un mattino magari fanno un progetto su casa vostra”, ha concluso Distilo.