Concorso “Addobbi di Natale”, giovedì la premiazione delle scuole

Albissola Marina/Albisola Superiore. Le Classi 1A, 3° e 3B della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo delle Albisole, si sono aggiudicate il premio dell’ormai tradizionale concorso “Addobbi di Natale”, organizzato dal Centro Commerciale Corte di Mare, con la seguente motivazione: … “Nel momento che stiamo vivendo, con la sua semplicità, esprime i sentimenti più significativi di questo Natale che aspettiamo come sempre tanta gioia e con la speranza di pace in Europa e nel Mondo”.

La premiazione si terrà in galleria alle ore 17:00 di giovedì 15 dicembre 2022. I 27 elaborati presentati dalle classi delle scuole di Varazze e dintorni, come da elenco di seguito riportato, sono esposti nel Centro Commerciale Corte di Mare, dove potranno essere ammirati dagli autori, dai loro genitori, parenti e amici.

“Il regolamento prevedeva di votare i primi 10 elaborati selezionati dalla Giuria Tecnica, appositamente nominata, – hanno dichiarato gli organizzatori del concorso, – ma tutti i lavori dimostrano un impegno notevole, sia da parte delle maestre che degli allievi, per cui abbiamo pensato di premiare tutti quanti. Il primo premio prevede 100 euro per l’istituto a cui appartiene la classe e 50 euro per la classe. A tutti gli altri partecipanti 30 euro”.

Elenco partecipanti con il numero assegnato all’elaborato presentato (1° premio al n.7 – Scuola Primaria delle Albisole Classi 1A, 3A, 3B – 2° premio, pari merito, a tutti gli altri partecipanti)

1 – Nido G. Rodari Sciarborasca Cogoleto; 2 – I.C. Albisole Albisola Superiore Cl. 4A e 4B; 3 – Nido Piccoli Passi Fondazione Guastavino Varazze; 4 – Sc. Primaria Pontinvrea I.C. Sassello; 5 – Sc. Infanzia U. Giannini Stella Sez. A e B; 6 – Sc. Media Celle Ligure Cl. 1A e 1B; 7 – Sc. Primaria delle Albisole Cl. 1A, 3A, 3B; – 8 – Sc. Infanzia Pontinvrea; 9 – Sc. Primaria Albisola Superiore Cl. 2B; 10 – Sc. Infanzia San Nazario Varazze; 11 – I. C. Albisole Cl 4D; 12 – Nido Don Milani; 13 – Sc. Infanzia L’isola Che Non C’è Varazze Sez. B; 14 – Classe 1 Lerca Cogoleto; 15 – Sc. Secondaria Varazze Cl. 1A, 1D, 1E; 16 – Sc. Infanzia L’isola Che Non C’è Varazze Sez. A; 17 – Sc. Infanzia L’isola Che Non C’è Varazze Sez. D; 18 – Sc. Infanzia L’isola Che Non C’è Varazze Sez. C; 19 – Sc. Infanzia Celle Ligure; 20 – Sc. Primaria Casanova Cl. 1, 2, 4, 5; 21 – Sc. Primaria Albisola Superiore C. 2C; 22 – Sc. Primaria Albisola Superiore Cl. 1°; 23 – Nido Infanzia Aicardi Celle Ligure; 24 – I.C. Cogoleto Cl. 5°; 25 – SC. Infanzia Casanova sez. B; 26 – SC. Infanzia Casanova sez. A; 27 – SC. Primaria Albisola Superiore Cl. 2A.