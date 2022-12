Concerti e veglioni in piazza, fuochi d’artificio, animazione per bambini e tanto altro: tutti gli eventi di fine (e inizio) anno nel savonese

Savona. Concerti e veglioni in piazza per festeggiare la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo e poi, il primo giorno del 2023, ancora musica e balli, spettacoli pirotecnici, animazione per i più piccini e molto, molto altro. Dopo due anni “in sordina” a causa dell’onda lunga della pandemia, in provincia di Savona tornano numerosi e variegati gli eventi promossi da Comuni, associazioni e realtà del territorio per festeggiare nel migliore dei modi Capodanno.

SAVONA

Tutto pronto per il Capodanno in piazza a Savona che torna dopo tre anni. La festa prenderà il via dal suo luogo tradizionale per poi allargarsi ad altre zone della città.

“Il Capodanno in città – dice l’assessore agli Eventi Elisa Di Padova – rappresenta senza dubbio un felice ritorno, non solo per il suo valore di attrattività turistica e per la capacità di generare indotto per i locali e gli esercizi commerciali, ma anche per il suo valore sociale nei confronti dei savonesi che resteranno in città durante le feste. Anche a Capodanno Savona non lascerà solo nessuno” (QUI il programma).

ALBENGA

Capodanno sotto le Stelle e all’insegna della musica quest’anno ad Albenga con l’evento in Piazza organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con il ristorante Pigalle.

L’appuntamento è in Piazza del Popolo a partire dalle ore 22.00 con stand gastronomici e tanta musica che ci accompagnerà verso il 2023. Aprirà la serata la giovane e promettente cantautrice ingauna Roberta Monterosso (voce e tastiera), accompagnata dai suoi musicisti Andrea Di Noto (chitarra e cori) e Umberto Bogliolo (batteria).

A seguire Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo, accompagnato musicalmente dai Trilli proporrà parte del repertorio del padre, canzoni come “Spunta la luna dal monte” e “Italia d’oro” – presentate al Festival di Sanremo – e altre famosissime come “A muso duro”, “Eppure soffia” e “Pescatore”.

Saranno i mitici Trilli, gruppo leader della musica folk tradizionale dialettale genovese, ad accompagnarci verso la mezzanotte. I Trilli – composti da Vladi (voce), Davide e Alessandro De Muro (voci e chitarre), Fabrizio Salvini (voce, batteria e percussioni), Alberto Marafioti (tastiere), Fabio Bavastro (basso) e Valeria Saturnino (violino) – oltre al loro repertorio scanzonato con intramontabili brani come “Trilli trilli” e “Olidin Olidena”, porteranno altri numerosi brani.

Dall’1 in poi, chiuderà il tutto il sound esplosivo di Spada, dj internazionale che ha suonato in più di 25 paesi in tutto il mondo. Presenteranno la serata l’attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia e la relatrice genovese Simona Cappelli.

LOANO

Il 31 dicembre Loano saluterà la fine del 2022 e l’inizio del 2023 con un veglione di Capodanno ricco di musica e divertimento. A partire dalle 21 in piazza Italia musica, dj-set e concerto con Roberta Bonanno, già concorrente di “Amici” e nota al grande pubblico per il suo grande successo “A Natale puoi”. Alle 22 in Orto Maccagli sul lungomare concerto con i “Piano B” a cura del Comitato Loanese. La pista di pattinaggio e i mercatini resteranno eccezionalmente aperti tutta la sera.

Il 1^ gennaio 2023 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno. A partire dalle 18.30 circa dal molo Doria, vicino a Palazzo Kursaal, creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia creerà una avvolgente atmosfera. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.

ANDORA

Un volo in mongolfiera riservato ai bambini. Il 31 dicembre e il 1° gennaio, dalla spiaggia di Andora si leverà in volo controllato una colorata mongolfiera. Un intrattenimento dedicato esclusivamente ai più piccoli.

L’iniziativa è dell’Assessorato alle Manifestazioni del comune di Andora, in collaborazione con i Bagni Marini, e ha l’obiettivo di offrire l’emozione del volo ai bambini di età compresa dai 6 ai 10 anni.

Tutti gli alunni delle scuole primarie di Andora hanno ricevuto in omaggio un biglietto nominativo che reca la data e l’orario di imbarco. Gli altri bimbi, fino esaurimento posti, potranno farlo gratuitamente, presentandosi direttamente in passeggiata Quaglia, da cui tutti potranno ammirare il pallone aerostatico.

“Desideriamo regalare un’emozione e una esperienza unica ai bambini nel periodo dell’anno a loro dedicato per eccellenza – spiega il vice sindaco e Assessore alle Manifestazioni Paolo Rossi – Speriamo rimanga fra i ricordi speciali della loro infanzia. L’iniziativa è realizzata con la fondamentale collaborazione dei Bagni Marini che hanno lavorato per organizzare la spiaggia e che ringrazio per la grande disponibilità”.

La mongolfiera sarà a disposizione gratuitamente dei bimbi dalle 10 alle 12 e poi dalle 14.30 alle 16.30.

PIETRA LIGURE

Nel pomeriggio appuntamento in natura al parco di Asinolla con la FESTA DI FINE ANNO, sabato 31 dicembre al pomeriggio, dalle 14 e 30: giochi, musica, cioccolata calda e vin brulè… E alla sera “Capodanno 2 al quadrato” in piazza San Nicolò, con il concerto “Music&Dance” della super-band Antani Project + DJ Set, per una notte di San Silvestro adrenalinica.

VARAZZE

Ritornano due appuntamenti divenuti ormai tradizione per salutare l’inizio del nuovo anno nella Città di Varazze: il cimento del 1° gennaio seguito dallo spettacolo pirotecnico serale.

Il classico tuffo in mare, giunto ormai alla 71° edizione, è tra i più storici della nostra regione e nell’ultima edizione del 2020 ha visto la partecipazione di oltre 200 persone. L’evento si terrà presso lo stabilimento balneare comunale “Beachcletta”, nei pressi del Molo Marinai d’Italia, così come lo spettacolo pirotecnico delle ore 18.30.

L’invito per il primo giorno dell’anno è quindi doppio: alle 11 per il 71^ cimento invernale ed alle 18.30 per lo spettacolo pirotecnico con la speranza che siano di buon auspicio per il 2023.

VADO LIGURE

A Vado Ligure, a partire dalle 22, appuntamento per il Capodanno 2023 presso i suggestivi e spaziosi Giardini a mare Cristoforo Colombo.

Sarà una serata all’insegna del divertimento con la Studio 54 Disco Band e il vocalist Goblin. In un crescendo incalzante, la band porterà gli spettatori a spasso nel tempo, partendo dalla favolosa dance anni 70/80, fino ai grandi successi disco e pop dei giorni nostri.

Quattro musicisti di grande esperienza che curano il suono e la performance in modo maniacale, due splendide voci con attente e studiate armonizzazioni, tutto questo è Studio 54 Disco Band.

Le luci, i costumi e le coreografie delle ballerine che accompagnano la band regaleranno un’avvolgente esperienza visiva e sonora. A vivacizzare la serata e nel momento del Countdown, il vocalist Goblin

CERIALE

Si rinnova l’appuntamento con il Capodanno in piazza a Ceriale, per festeggiare la notte di San Silvestro a ritmo di musica e balli. Sabato 31 dicembre, dalle ore 22,00 – DJ SET e vocalist – A cura della Cooperativa DIESIS in collaborazione con STROBE S.r.l. – Appuntamento in piazza Eroi della Resistenza.

ALASSIO

Alassio si prepara a salutare il nuovo anno, e lo fa con le iniziative di Alassio Christmas Town e le attrazioni che nelle scorse settimane hanno catalizzato l’attenzione di grandi e piccini. In Piazza Partigiani è stato allestito il Luna Park per i più piccoli: giostre, autoscontri, tappeti elastici e giochi per bimbi e famiglie per scandire le giornate di festa. Anche in Piazza della Libertà è tornato il “Salta Salta” il grande trampolino, tanto apprezzato dai più piccoli e non solo. La pista di pattinaggio sta registrando “il consueto successo anche durante le giornate di pioggia grazie all’ampia copertura”.

Domenica 1 gennaio sarà il Corpo Bandistico Città di Alassio a salutare il nuovo anno con un concerto itinerante che avrà inizio alle ore 15. Ma l’appuntamento più atteso sarà quello delle ore 18,30 quando dalla testa del Pontile Bestoso partirà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno, suggestiva esplosione di luce nel cuore della Baia del Sole a far da contorno all’aperitivo del primo giorno del 2023. In caso di pioggia lo spettacolo pirotecnico si svolgerà il 2 gennaio alla stessa ora – aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook del Comune di Alassio.

Per il week end è prevista l’ormai quotidiana animazione per le strade, sotto la direzione artistica di Marco Dottore con gli artisti della Fem Spettacoli, protagonista già lo scorso anno, un gruppo di lavoro formato da oltre 20 artisti con diverse compagnie, ognuna specializzata in un settore differente, che permette di presentare un programma per queste festività davvero vario e spettacolare. Nel programma sono previsti anche spettacoli itineranti nelle piazze della città, della durata di circa un’ora, ripetuti per 3 volte (16,30/17,30/18,30). Ci saranno trampolieri luminosi, con costume da folletto e da albero di Natale, giocolieri con luci led e con il fuoco, equilibristi sul monociclo, acrobazie aeree su piccola struttura itinerante, artisti con costumi illusion, e itineranti con balletti natalizi e parate in costume.

Dal canto suo Babbo Natale, dopo aver presidiato fino ad oggi la sua caratteristica casetta in Piazza Matteotti, dal 1° gennaio darà il cambio alla Befana.

GENOVA

Il concerto di Capodanno di Genova vedrà sul palco Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, in una serata condotta da Federica Panicucci. Il concerto del 31 dicembre potrà essere seguito anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. Sul palco saliranno anche, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo. L’evento sarà trasmesso in diretta su Canale 5.

Il presidente della Regione Giovanni Toti: “Il concerto di Capodanno a Genova è una straordinaria occasione di promozione. Davanti ai teleschermi ci saranno molti milioni di telespettatori a guardare la nostra città e le sue bellezze, in questo momento di allegria e propositività per l’anno nuovo, e ci saranno anche tutte le radio del gruppo Mediaset collegate. Voglio ringraziare l’amministratore delegato dell’azienda Piersilvio Berlusconi per questo regalo che ha fatto a Genova, peraltro da cittadino della Liguria avendo residenza stabile nella nostra regione. Credo che sia un grande momento per tutti coloro che vogliono vivere un Capodanno di allegria in piazza, ma credo che sia anche uno straordinario momento di visibilità per questo territorio, perché il ritorno in termini di promozione dei nostri prodotti e delle nostre bellezze è un pezzo importante di quel successo turistico, dell’export, del nostro artigianato che stiamo continuando a registrare in tutti gli indicatori economici. Chi ritiene che uno spettacolo di piazza, la trasmissione di spot televisivi che hanno preceduto questo evento, una serata con almeno 3, 4, 5 milioni di telespettatori collegati per guardare Genova, siano uno sfizio o un’arte puramente ludica si sbaglia di grosso. La nostra regione vive di turismo, esportazioni, cultura e arte e il concerto di Capodanno rappresenta un elemento promozionale fondamentale”.