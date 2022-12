“Cittadino ma mai di Savona”: i tifosi del Savona contestano ancora la proprietà

Savona. Un clima non proprio dei migliori quello che si è avvertito all’Augusto Briano per l’occasione della partita contro la Vadese. Diversi sono stati i cori intonati contro la proprietà romana, più precisamente verso la figura di Massimo Cittadino.

Durante il secondo tempo ecco comparire uno striscione di cui la scritta è pungente: “Cittadino ma mai di Savona”.

Già due volte si erano verificate situazioni del genere: una volta contro la Priamar, l’altra contro il Quiliano Valleggia.

Più lieve il messaggio lanciato in occasione della sfida all’Olimpic (“Ci eviti ma prometti, te la cavi se mantieni”), ma oggi la tifoseria biancoblù ha voluto rimarcare la propria insoddisfazione per la gestione societaria.

In settimana Massimo Cittadino aveva ritenuto queste manifestazioni come un “teatrino stucchevole“, definendo gli autori delle stesse come dei “nullafacenti“. Insomma, dei nervi che stanno sempre più tendendosi di gara in gara.