Cinghiali ad Alassio, l’Osservatorio Animalista: “Le incursioni in città non si combattono con gabbie e crudeli abbattimenti”

Alassio/Sassello. “In questi giorni prenatalizi, che dovrebbero favorire la bontà d’animo, il sindaco di Alassio si congratula invece con se stesso per aver chiesto ed ottenuto l’installazione di gabbie per la cattura dei cinghiali che devastano le aiuole cittadine, ad imitazione del collega di Sassello, che si vanta di aver già catturato (e soppresso) alcune decine di frequentatori del paese”. Lo afferma in una nota l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) secondo cui “le incursioni dei cinghiali nelle città non si combattono efficacemente con le catture in gabbie seguite dalla macabra e crudele fucilazione dei ‘colpevoli'”.

Secondo Osa, occorre “una corretta gestione della spazzatura, rinforzando (o recintando) i cassonetti e le aree verdi cittadine; ed inoltre ingiungendo alle squadre di cacciatori locali di pattugliare le vallate di accesso alla città con i cani da cinghiale al guinzaglio, con lo scopo di impaurire gli ungulati e costringerli/convincerli a rimanere nel bosco; sarebbe una minima punizione per essere i responsabili, dagli anni 80 del secolo scorso, di aver immesso nell’ambiente cinghiali d’allevamento proprio perché si riproducessero a fini venatori, come avvenuto”.

“Occorrerebbe che ciò fosse inserito in disposizioni regionali (come obbligo) per chi voglia esercitare la caccia al cinghiale: ma ciò potrebbe avvenire solo se la maggioranza dei consiglieri e la giunta regionale liguri non fossero saldamente alleati ai cacciatori e strenui sostenitori dei loro desideri, a fini elettorali malgrado la ‘categoria’ sia in rapida diminuzione numerica e unica crescita dell’età media di chi gira nei boschi con un’arma in mano”.