Loano. Una bella giornata, considerato il periodo di stagione, e clima favorevole per i cimentisti che si sono radunati a Loano per la tradizionale ciumba di fine anno.

In scena la 34° edizione del cimento invernale, che ha visto 125 partecipanti che si sono dati appuntamento sulla spiaggia dei Bagni Medusa.

L’evento, che come da tradizione ha attirato un numeroso pubblico di cittadini e turisti sul tratto di litorale loanese, è stato promosso dall’assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l’Ati Sla (Spiagge Libere Attrezzate), il Sindacato Italiano Balneari di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento e la Guardia Costiera di Loano.

Temperatura dell’acqua di 14 gradi, così come quella dell’aria: condizioni ideali, quindi, per il tuffo in mare di saluto al 2022.

Il cimentista più maturo è risultato essere Arturo Arnone di 86 anni, mentre la più giovane è stata Antonella Caldarola del 2015. Il gruppo più numeroso quello dei Nuotatori del Tempo Avverso con 22 partecipanti.

Subito dopo la ciumba è proseguita la festa sulla spiaggia loanese con la cerimonia di premiazione.