Chiesa del Pero Varazze, il sindaco Pierfederici: “C’è differenza tra fare passerelle e metterci la faccia”

Varazze. Torna la viabilità a senso unico alternato sulla provinciale che mette in comunicazione Varazze a Stella San Martino. Terminate, al momento, le operazioni di demolizione delle parti alte e pericolanti della chiesa della Santissima Annunziata.

A fare il punto della situazione è il sindaco Pierfederici, sul posto per documentare lo stato delle cose e rispondere a chi ha espresso perplessità e sottolineato che “non sia il caso di fare passerelle su quanto accaduto e quanto sta accadendo al Pero”.

“Dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano” rimarca il primo cittadino “ la realtà dei fatti è ben diversa: chi ha ruolo di responsabilità, chi ha anche dovuto firmare delle ordinanze per lasciare fuori casa delle persone durante le feste, viene in questi luoghi per verificare l’andamento dei lavori e dare informazioni alla propria comunità, mettendoci la faccia”.

Puntualizza Pierfederici “è vero che questo è un simbolo importante della frazione del Però e non solo, cui sono legate famiglie, ma è altresì vero che questa situazione si sta portando avanti da anni e che l’emergenza in atto andava gestita cosi, stando vicino ai cittadini che in questi anni hanno visto questo luogo ammalorarsi. Andremo avanti così per aggiornare le famiglie che sono fuori casa e tutta la città. Lavoreremo per il futuro e per recuperare questi luoghi nel modo giusto. Non sono passerelle” conclude “ma momenti tristi per tutti”.