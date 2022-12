Chiesa del Pero a Varazze: in costruzione il ponteggio per mettere in sicurezza l’edificio e riaprire la strada

Varazze. A buon punto la realizzazione del ponteggio strutturale che metterà in sicurezza la chiesa della Santissima Annunziata del Pero, permettendo così la riapertura del tratto della provinciale da e per Stella San Martino, interrotto a causa della pericolosità della struttura dopo che, i primi di dicembre, ne è crollata parte del tetto.

Si lavora con rapidità per aprire il prima possibile. Se non subentreranno problemi, saranno rispettati i tempi annunciati dal sindaco: per il 23 dicembre.

“A Natale senso unico alternato lungo il tratto di strada, – aveva detto Luigi Pierfederici a IVG.it. Poi, in un secondo tempo e, in totale sicurezza, si provvederà all’abbassamento della chiesa. L’installazione di un ponteggio di contenimento “consentirà di tenere ferma la facciata insieme alle parti laterali della chiesa”.

Questa fondamentale operazione metterà in piena sicurezza la chiesa e quindi permetterà di aprire il tratto della provinciale a senso unico alternato “entro e non oltre il 23 dicembre. Se non subentreranno ostacoli”.