Ceriale, non solo cinghiali: branco di caprioli in città nella notte

Ceriale. Vista la somiglianza qualcuno avrà pensato ad una fuga o un furto direttamente dal polo Nord. Ma non si tratta di renne. E lo scenario è quello di Ceriale.

Nella serata di ieri (14 dicembre), infatti, diversi automobilisti e cittadini hanno segnalato e immortalato una nutrita presenza di animali per le vie del centro e in zona collinare.

E non si tratta nemmeno di cinghiali, ormai presenza abituale, bensì, stando a quanto riferito, di caprioli. Nella foto sono presenti 5 esemplari, fotografati in via Pietrafraccia intorno alle 22.